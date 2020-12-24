人民网>>财经

世行报告认为中国经济复苏“快于预期”

刘红霞

2020年12月24日08:18  来源：新华网
 

　　新华社北京12月23日电（记者刘红霞）世界银行23日在京发布最新一期中国经济简报称，得益于有效的疫情防控和政策支撑等因素，中国经济以快于预期的速度实现复苏。

　　这份报告名为《从复苏走向再平衡：2021年的中国经济》。报告预测，今年中国经济将实现2%的增长，2021年增速加快至7.9%。

　　2020年，新冠肺炎疫情席卷全球，中国成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体。报告指出，在有效防控疫情、强力政策支持和强劲出口等多方面因素作用下，中国经济在今年一季度大幅下滑后迎来快于预期的恢复，“总体复苏速度很快”。

　　近日召开的中央经济工作会议指出，疫情变化和外部环境存在诸多不确定性，我国经济恢复基础尚不牢固。

　　“全球环境仍然高度不确定，这需要一个有适应性的政策框架。过早退出政策支持和过度收紧有可能使复苏脱轨。”世界银行中国局局长芮泽说，“财政支持的退出应循序渐进，但重点应当从传统基础设施转向增加社会支出和绿色投资。”

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

国家统计局：11月份国民经济恢复态势持续显现　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的宏观经济数据显示，11月份，各地区各部门全面贯彻落实党的十九届五中全会精神，深入推进统筹疫情防控和经济社会发展工作，着力落实“六稳”“六保”任务，工业服务业继续回升，投资消费不断改善，就…【详细】

财经

国家统计局：11月份社会消费品零售总额增长5.0%　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，社会消费品零售总额39514亿元，同比增长5.0%，增速比上月加快0.7个百分点。其中，除汽车以外的消费品零售额35497亿元，增长4.2%。 1—11月份…【详细】

财经

国家统计局：11月份规模以上工业增加值增长7.0%　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，规模以上工业增加值同比实际增长7.0%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），增速较10月份加快0.1个百分点。从环比看，11月份，规模以上工业增加值比上月增…【详细】

财经

国家统计局：中国经济具有强大韧性和潜力　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2020年11月份国民经济运行情况。国家统计局新闻发言人付凌晖表示，11月份国民经济运行延续恢复态势，生产和需求继续回升，就业保持总体稳定，市场发展活力在增强，民生保…【详细】

财经

税费“减法”换效益“加法” 民营企业跑出“加速度”　　编者按：国家税务总局最新数据显示，2020年前三季度，全国新增减税降费累计超过2万亿元。随着各项宏观政策的加力提效，我国企业销售收入增速总体呈现逐季回升向好的态势。作为观察经济运行的“一扇窗”，税收大数据既能反映经济运行总体情况，也能助力市…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved