世行报告认为中国经济复苏“快于预期”

新华社北京12月23日电（记者刘红霞）世界银行23日在京发布最新一期中国经济简报称，得益于有效的疫情防控和政策支撑等因素，中国经济以快于预期的速度实现复苏。
这份报告名为《从复苏走向再平衡：2021年的中国经济》。报告预测，今年中国经济将实现2%的增长，2021年增速加快至7.9%。
2020年，新冠肺炎疫情席卷全球，中国成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体。报告指出，在有效防控疫情、强力政策支持和强劲出口等多方面因素作用下，中国经济在今年一季度大幅下滑后迎来快于预期的恢复，“总体复苏速度很快”。
近日召开的中央经济工作会议指出，疫情变化和外部环境存在诸多不确定性，我国经济恢复基础尚不牢固。
“全球环境仍然高度不确定，这需要一个有适应性的政策框架。过早退出政策支持和过度收紧有可能使复苏脱轨。”世界银行中国局局长芮泽说，“财政支持的退出应循序渐进，但重点应当从传统基础设施转向增加社会支出和绿色投资。”
国家统计局：11月份国民经济恢复态势持续显现 人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的宏观经济数据显示，11月份，各地区各部门全面贯彻落实党的十九届五中全会精神，深入推进统筹疫情防控和经济社会发展工作，着力落实“六稳”“六保”任务，工业服务业继续回升，投资消费不断改善，就…【详细】
国家统计局：11月份社会消费品零售总额增长5.0% 人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，社会消费品零售总额39514亿元，同比增长5.0%，增速比上月加快0.7个百分点。其中，除汽车以外的消费品零售额35497亿元，增长4.2%。 1—11月份…【详细】
国家统计局：11月份规模以上工业增加值增长7.0% 人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，规模以上工业增加值同比实际增长7.0%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），增速较10月份加快0.1个百分点。从环比看，11月份，规模以上工业增加值比上月增…【详细】
国家统计局：中国经济具有强大韧性和潜力 人民网北京12月15日电 （杨曦）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2020年11月份国民经济运行情况。国家统计局新闻发言人付凌晖表示，11月份国民经济运行延续恢复态势，生产和需求继续回升，就业保持总体稳定，市场发展活力在增强，民生保…【详细】