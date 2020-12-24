把握重点任务 加快构建新发展格局

“构建新发展格局明年要迈好第一步，见到新气象。”中央经济工作会议对明年经济工作作出了重要部署、明确了重点任务，指明了努力方向和工作着力点。

加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，是以习近平同志为核心的党中央根据我国发展阶段、环境、条件变化，审时度势作出的重大决策。习近平总书记强调：“构建新发展格局，是与时俱进提升我国经济发展水平的战略抉择，也是塑造我国国际经济合作和竞争新优势的战略抉择。”站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上，我们要深刻认识到，提出加快构建新发展格局，既是对我国发展新机遇新挑战的深刻认识，也是对我国客观发展规律和发展趋势的自觉把握，是对“十四五”和未来更长时期我国经济发展战略、路径作出的重大调整完善，是着眼于我国长远发展和长治久安作出的重大战略部署，对于我国实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展，对于促进世界经济繁荣，都会产生重要而深远的影响。

党的十九届五中全会对加快构建新发展格局作出重大工作部署。做好明年经济工作，要紧紧围绕加快构建新发展格局来展开，按照中央经济工作会议确定的重点任务抓好抓实：一是强化国家战略科技力量，充分发挥国家作为重大科技创新组织者的作用，坚持战略性需求导向，确定科技创新方向和重点，着力解决制约国家发展和安全的重大难题。二是增强产业链供应链自主可控能力，统筹推进补齐短板和锻造长板，针对产业薄弱环节，实施好关键核心技术攻关工程，尽快解决一批“卡脖子”问题，在产业优势领域精耕细作，搞出更多独门绝技。三是坚持扩大内需这个战略基点，在合理引导消费、储蓄、投资等方面进行有效制度安排，形成强大国内市场。四是全面推进改革开放，构建高水平社会主义市场经济体制，实行高水平对外开放，推动改革和开放相互促进。五是解决好种子和耕地问题，落实藏粮于地、藏粮于技战略，保障粮食安全。六是强化反垄断和防止资本无序扩张，支持平台企业创新发展、增强国际竞争力，支持公有制经济和非公有制经济共同发展，同时要依法规范发展，健全数字规则。七是解决好大城市住房突出问题，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因地制宜、多策并举，促进房地产市场平稳健康发展。八是做好碳达峰、碳中和工作，抓紧制定2030年前碳排放达峰行动方案，支持有条件的地方率先达峰。把握重点任务，结合实际不折不扣贯彻落实，我们就一定能在开局之年见到新气象。

构建新发展格局是事关全局的系统性、深层次变革，必须坚定不移贯彻新发展理念，推动经济实现高质量发展。要紧紧扭住供给侧结构性改革这条主线，注重需求侧管理，打通堵点，补齐短板，贯通生产、分配、流通、消费各环节，形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡，提升国民经济体系整体效能。要更加注重以深化改革开放增强发展内生动力，在一些关键点上发力见效，起到牵一发而动全身的效果。要坚持质量第一、效益优先，切实转变发展方式，推动质量变革、效率变革、动力变革，使发展成果更好惠及全体人民，不断实现人民对美好生活的向往。

经过几代人一以贯之、接续奋斗，我国即将全面建成小康社会。这是新生活新奋斗的起点，我们要继续艰苦奋斗，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，我们就一定能为“十四五”开好局，在新时代的伟大征程上迈出更加坚实的步伐。

《 人民日报 》（ 2020年12月24日 01 版）

(责编：李栋、毕磊)