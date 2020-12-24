经济日报评蚂蚁被二次约谈：在加强监管中规范发展

继首次约谈1个多月后，金融监管部门将再次约谈蚂蚁集团。这表明规范平台经济发展已刻不容缓，也再次表明监管部门加强监管、促进平台经济健康发展的严肃态度和坚定决心。
约谈是为了更好发展。多年来，互联网平台经济一直在快速发展，为生产生活提供了一些新的场景和方式，但同时，平台经济一定程度上也存在无序扩张、泄露个人隐私、损害中小企业和消费者权益等问题，积累了一些风险隐患。以约谈的形式加强监管，就是为了督促指导平台企业按照市场化、法治化原则，落实金融监管、公平竞争和保护消费者合法权益等要求，规范金融业务经营与发展。
刚刚闭幕的中央经济工作会议指出，要强化反垄断和防止资本无序扩张。这是完善社会主义市场经济体制、推动高质量发展的内在要求。金融科技平台发展方兴未艾，审慎监管有助于促进平台企业走得更远、发展得更好。约谈就是要督促指导企业加紧整改，完善治理，促进健康发展。
平台企业只有在规范有序的轨道上稳健发展，尊重监管规则，保持创新活力，才能形成真正的核心竞争力，实现国家、企业和消费者多方共赢，为经济高质量发展做出积极贡献。
国家统计局：11月份国民经济恢复态势持续显现 人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的宏观经济数据显示，11月份，各地区各部门全面贯彻落实党的十九届五中全会精神，深入推进统筹疫情防控和经济社会发展工作，着力落实“六稳”“六保”任务，工业服务业继续回升，投资消费不断改善，就…【详细】
国家统计局：11月份社会消费品零售总额增长5.0% 人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，社会消费品零售总额39514亿元，同比增长5.0%，增速比上月加快0.7个百分点。其中，除汽车以外的消费品零售额35497亿元，增长4.2%。 1—11月份…【详细】
国家统计局：11月份规模以上工业增加值增长7.0% 人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，规模以上工业增加值同比实际增长7.0%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），增速较10月份加快0.1个百分点。从环比看，11月份，规模以上工业增加值比上月增…【详细】
国家统计局：中国经济具有强大韧性和潜力 人民网北京12月15日电 （杨曦）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2020年11月份国民经济运行情况。国家统计局新闻发言人付凌晖表示，11月份国民经济运行延续恢复态势，生产和需求继续回升，就业保持总体稳定，市场发展活力在增强，民生保…【详细】