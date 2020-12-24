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经济日报评蚂蚁被二次约谈：在加强监管中规范发展

金观平

2020年12月24日09:42  来源：经济日报微信
 

　　继首次约谈1个多月后，金融监管部门将再次约谈蚂蚁集团。这表明规范平台经济发展已刻不容缓，也再次表明监管部门加强监管、促进平台经济健康发展的严肃态度和坚定决心。

　　约谈是为了更好发展。多年来，互联网平台经济一直在快速发展，为生产生活提供了一些新的场景和方式，但同时，平台经济一定程度上也存在无序扩张、泄露个人隐私、损害中小企业和消费者权益等问题，积累了一些风险隐患。以约谈的形式加强监管，就是为了督促指导平台企业按照市场化、法治化原则，落实金融监管、公平竞争和保护消费者合法权益等要求，规范金融业务经营与发展。

　　刚刚闭幕的中央经济工作会议指出，要强化反垄断和防止资本无序扩张。这是完善社会主义市场经济体制、推动高质量发展的内在要求。金融科技平台发展方兴未艾，审慎监管有助于促进平台企业走得更远、发展得更好。约谈就是要督促指导企业加紧整改，完善治理，促进健康发展。

　　平台企业只有在规范有序的轨道上稳健发展，尊重监管规则，保持创新活力，才能形成真正的核心竞争力，实现国家、企业和消费者多方共赢，为经济高质量发展做出积极贡献。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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