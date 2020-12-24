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普通人选靠谱保险牢记5W原则

2020年12月24日09:43  来源：新华网
 

　　风险叠加的2020年已接近尾声，风险给予我们最大的启示就是加码夯实保障基础。“经历2020年，国人的保险意识有了较为明显的提升，加强家庭保障也成为市场上消费者行为的明显趋势。”业内人士表示。

　　但对于保险保障，市场上产品分散复杂，给谁买，买什么，如何买，在哪儿买，对于这些问题，大多消费者并不清楚。今日，站在纯保障角度，我们来看看以家庭为单位如何搭建完善的保险保障网。

　　5个W，看懂每个家庭需要的保障点

　　谈到保障，其实离不开5个W。

　　首先，why，为什么需要保障。就拿即将过去的2020年举例来看，突发新冠肺炎疫情让每个人面临的健康、生命风险骤升；年中的洪水灾害，多地发生滑坡、崩塌等地质灾害，也让每个家庭面临着较为严重的财产、生命风险。而风险来临，保险保障是最好的对冲工具。一方面，保险很大程度上弥补了家庭财富的损失，另一方面，保险公司大健康医疗产业链的不断完善，也让消费者能够享受到更好的健康医疗服务。

　　其次，who，谁需要保障。从目前的消费结构来看，保险已不是面向单一人群的必需品，不同人群均面临着意外、健康、财富等风险，由此，为一个家庭中的每个人都搭建完善的保险保障体系，成为消费者的刚需。

　　第三，when，什么时候需要保障、购买保障。保险是一种提前规划应对风险的超前布局。因此，搭建家庭保险保障网，宜早不宜晚。事实上，当下，也恰好是消费者购买保险产品的重要节点。每到岁末年初，都是保险公司重要的“开门红”营销节点，这一时期，一般保险公司都将推出丰富多元的产品体系和各种福利活动。

　　第四，what，需要什么保障。对这一问题的探讨，首先可以肯定的是结合消费者的需求及保险的本源，保障型产品是首选。其次，分场景来看，无论是老人、孩子，还是作为社会、家庭“顶梁柱”的成年人都有意外发生的风险，由此，意外保障不可或缺。同时，生活场景中，一方面，伴随生命周期，每个人都将面临轻疾、重疾及老年慢病等风险，健康保障更成为多数人的第一抓手；另一方面，房子作为一家人的安居之所，对老百姓意义重大，若遇上自然灾害、安全事故等造成的风险，也不可不防。

　　第五，where，哪里购买保障。从上述的分析中，可以了解到，不同人群、不同场景构成了一个家庭的保障需求网，但想要满足多元化的保障需求，纵观市场却发现少见“人群+场景”的一揽子完整纯保障产品体系推出。不过，变化也正在发生，2021年保险业布局的“开门红”中，大家保险创新推出了“靠谱节”，据介绍，这也是我国保险业纯保障型品牌营销节。

　　保障无忧，“靠谱节”搭建家庭纯保障完整体系

　　纯保障型节日，也就意味着大家保险首届“靠谱节”上推出的产品，均为保障型产品。据了解，“靠谱节”期间，大家保险分批次推出了近20款产品，全部为保障型产品。包括综合意外险、重疾险、百万家财险、熊孩子责任险、老人意外险、燃气险等。部分产品为靠谱节专属定制，属于新品首发，如“大家保·大靠山综合意外险”等。

　　那么，“靠谱节”上丰富的保障型产品，能够满足上文家庭中多人群、多场景的保障需求吗？

　　首先，在大家保险“靠谱节”上，“大家保 关爱天使”是一款专为18周岁以下的未成年人准备的综合意外险，除了常规的意外身故及伤残、意外医疗责任外，这款产品扩展了新冠肺炎保障，更增加了100种未成年人常见的重大疾病保障责任，从意外、医疗、重疾三方面为未成年人提供全面的保护。

　　当然，针对孩子们时不时“惹”出来的麻烦，例如不慎打碎别人家玻璃、骑车不小心撞伤他人、小朋友们一起玩耍时不小心导致他人受伤等等。“大家保 熊孩子责任险”则可以为家长们分忧，这款产品包含第三者伤亡、第三者医疗费用、第三者财产损失和诉讼费用责任。

　　“大家保 老人意外险”则专为50周岁以上的人群准备。这款产品除了常规的意外身故及伤残保障外，另有最高2万元的意外医疗保障和每天150元的骨折专项津贴，同时赠送健康体检和7*24小时的线上医疗咨询服务，老人可以足不出户使用电话、视频、图文等方式获得专业医师的免费指导。据悉，此次大家保险还扩展保障人群，将老人意外险投保年龄上限限时扩展至80周岁。

　　针对家庭中的“顶梁柱”，“靠谱节”更推出“顶梁柱”保障产品组合，例如，“大家保 百万医无忧”提供最高400万的保障，涵盖质子重离子医疗、覆盖110种重疾，仅需一年116元性价比高；“大家超惠保重大疾病保险” 可保100种重大疾病、至70周岁的身故责任、50种轻症疾病及保费豁免、20种中症疾病及保费豁免和20种男女特定疾病，尤其适合女性用户。“医疗+重疾”的健康保障，让“顶梁柱”治病无忧。

　　此外，“顶梁柱”保障组合中，“大家保 大靠山综合意外险”是一款具有高性价比的综合意外险产品，低至0.07元/天，每天不到一毛钱即可享受包含意外身故及伤残、意外医疗保障、猝死责任的多方位保障。对于“大靠山综合意外险”中的职业限制，大家保险还推出了“大家保 1-6类职业意外险”，为货车司机、交警、电力设备检修人员等高危职业人群提供保障，同时包括身故保障金、伤残保障金和意外医疗保障金等，让覆盖更全面，让保障更无忧，成为市场中较为稀缺的产品。

　　可以说，“靠谱节”提供了基于全生命周期的呵护保障，涵盖儿童、成年、老年人的整个生命周期，满足了家庭中多元化人群保障的需求。

　　再来看场景层面。对于出行场景，“靠谱节”推出了出行意外险产品组合，组合包含三款产品，一是“大家保 行无忧交通意外险”，产品涵盖航空、火车、轻轨、地铁、公交车等多种公共交通意外保障，最高300万保障；二是“大家保 畅享游境内旅行险”，全方面覆盖各种意外状况，包括交通工具意外、急性肠胃炎等高发急症和景区内高风险运动特色保障，例如滑雪、漂流、骑马、登山等；三是“大家保 500万航空意外险”产品提供全球范围内的航空意外保障，投保无需绑定航班，保障期间内不限飞行次数，0-90周岁客户均可投保，非常适合全家出行。

　　针对家庭财产保障，大家保险“靠谱节”上还推出“大家保·百万家财险”及“大家保·燃气卫士”。“大家保 百万家财险”可以为家庭的居所房屋提供全方位保障，包含房屋主体损失、室内装潢损失、室内财产损失等多重保障，因火灾、暴雨、洪水、雷击等自然灾害导致的上述损失据可获得赔偿。同时附加家用电器安全、水暖管爆裂、室内财产盗抢和第三者责任保障，每天仅需8毛钱，即可享受全年592万元的保障。“大家保·燃气卫士”则是一款专门针对燃气风险的财产险产品，保障由于燃气造成的火灾或爆炸引起的房屋主体损失、室内装潢损失和室内财产损失，同时包括燃气风险导致的第三者人身伤亡和财产损失。

　　不难看出，“靠谱节”不仅提供了覆盖全生命周期、多人群的保障型产品，更满足了家庭“居家+出行”等多生活场景的保障型需求，为每个家庭提供一揽子保险保障方案，有望成为家庭搭建纯保障产品完整体系的最佳市场选择。

(责编：栗翘楚、孙阳)
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