中式快餐未来如何发展？第24届中国快餐产业大会给了答案

12月21日，由中国烹饪协会主办，中国烹饪协会快餐委员会协办、福建省商务厅支持的2020第24届中国快餐产业大会在厦门召开。本届大会以“擎画新蓝图，逐梦新未来”为主题。会上，中国餐饮产业研究院院长、中国烹饪协会企业家委员会执行主席吴坚发布了《2019年度中国快餐50强分析报告》。

中国快餐产业大会现场

《报告》显示，2019年中国餐饮收入达4.6万亿。2020年新年伊始，突如其来的新冠疫情导致餐饮行业受到影响。随着疫情影响减弱，餐饮行业迎来强势复苏。从现实数据来看，餐饮行业4月环比增长25.9%，5月环比增长30.6%，但随着复工复产的红利结束，餐饮行业动力疲软，消费力重塑期较长，但一切都将慢慢向好发展。

由于世界大环境的影响，如今疫情仍未完全过去，对于餐饮全行业的影响程度究竟如何，尚不明朗。《报告》推测，目前餐饮行业同比增速6%~8%低于往年，餐饮行业将重新出发，预计在未来3到5年内有望突破5万亿规模。

在我国以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局下，以快餐为代表的大众餐饮业，成为满足人民日益增长的美好生活需要的重要支撑因素之一。《报告》显示，快餐占据中餐的半壁江山，在整体餐饮中的地位越发重要。

《报告》发布了“2019年度中国快餐50强”榜单。根据榜单，传统西式快餐保持了一贯强势竞争力，中式快餐中，老乡鸡、乡村基、李先生加州牛肉面、真功夫等正迎头而上，老乡鸡更是紧随西式快餐品牌之后，位居中式快餐前列，老乡鸡也成为继2018年度后连续入选榜单前5名的中式快餐品牌。

中式快餐近年来发展势头正盛，对西式快餐不断发起新的挑战。其中，头部中式快餐企业更是纷纷在2020年疫情大环境下，加速布局，逆势成长。

西贝先后推出“西贝肉夹馍”、“弓长张”等新子品牌试水快餐项目；海底捞孵化“捞派有面儿”、“秦小贤”等多品牌试水快餐品牌下的不同品类、不同模式可能性；乡村基获新一轮融资，加速全国布局；老乡鸡继拿下2018年度中式快餐领先位置后继续发力布局全国，迈入“北上深杭”等新一线城市，预计2020年老乡鸡全国直营店将破千家，迎来单品牌直营快餐规模的新纪元。

虽然当下因疫情带来的诸多不利因素会使餐饮行业发展受到短暂影响，但长远来看，不论是西式餐饮的成熟发展模式带来的庞大生命力，还是中式快餐破壳而出，全速发力的新势头，未来餐饮行业整体前景仍旧可期。

《报告》最后指出，受疫情影响，消费者对于餐饮行业智能化管理、食品安全提出了新的要求，只有全心全意以顾客为中心展开经营的餐饮企业才会有更好的未来。（乔雪峰）

(责编：乔雪峰、夏晓伦)