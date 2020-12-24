财政部：11月全国发行地方政府债券1384亿元

人民网北京12月24日电（记者任妍） 12月24日，财政部发布2020年11月地方政府债券发行和债务余额情况。数据显示，11月份，全国发行地方政府债券1384亿元。其中，一般债券893亿元，专项债券491亿元。2020年1-11月，全国发行地方政府债券62602亿元。
全国地方政府债券具体发行情况如下：
2020年11月，全国发行地方政府债券1384亿元。其中，发行一般债券893亿元，发行专项债券491亿元；按用途划分，未发行新增债券，发行再融资债券1384亿元。
2020年11月，地方政府债券平均发行期限12.3年，其中一般债券14.2年、专项债券8.7年。
2020年11月，地方政府债券平均发行利率3.58%，其中一般债券3.64%、专项债券3.48%。
2020年1-11月，全国发行地方政府债券62602亿元。其中，发行一般债券22305亿元，发行专项债券40297亿元；按用途划分，发行新增债券44945亿元，发行再融资债券17657亿元。
2020年1-11月，地方政府债券平均发行期限14.8年。其中，一般债券15.0年，专项债券14.8年。
2020年1-11月，地方政府债券平均发行利率3.40%。其中，一般债券3.34%，专项债券3.43%。
2020年1-11月，地方政府债券到期偿还本金20105亿元。其中，11月当月到期偿还本金3863亿元。发行再融资债券偿还本金17585亿元、安排财政资金等偿还本金2520亿元。
2020年1-11月，地方政府债券支付利息7623亿元。其中，11月当月地方政府债券支付利息710亿元。
全国地方政府债务余额具体情况如下：
经第十三届全国人民代表大会第三次会议审议批准，2020年全国地方政府债务限额为288074.3亿元，其中一般债务限额142889.22亿元，专项债务限额145185.08亿元。
截至2020年11月末，全国地方政府债务余额255595亿元，控制在全国人大批准的限额之内。其中，一般债务127127亿元，专项债务128468亿元；政府债券253680亿元，非政府债券形式存量政府债务1915亿元。
截至2020年11月末，地方政府债券剩余平均年限6.9年，其中一般债券6.3年，专项债券7.5年；平均利率3.51%，其中一般债券3.51%，专项债券3.50%。
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