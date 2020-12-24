科技赋能发展 合生创展转型综合性投资控股平台

在房地产市场日益成熟的今天，“慢工出细活”的工匠精神仍被市场看好。

以合生创展集团有限公司（以下简称“合生创展” ）为例，成立近三十年来，在推动自身转型升级方面不断布局探索新增长点。目前，其布局转型初现成效。

合生创展相关负责人介绍说，旗下产品发展离不开公司科技赋能、多元板块协同发展的转型战略和投资板块的妥善布局。其中，住宅产品缦合·北京的持续热销，无疑是合生创展在科技赋能企业转型方面前瞻性和洞察力的重要体现。

科技赋能与投资转型战略初见成效

随着云计算、移动物联网、大数据、人工智能等数字技术的快速创新和应用，数字经济正在成为经济社会发展的重要引擎。

布局数字化转型,合生创展也正在稳步前行，取得了初步成效。近年来，合生创展积极构建从城市更新、地产开发、商业运营管理、物业管理、金融投资、基金管理到智慧服务全生命周期全产业链的智慧赋能。

在科技赋能方面，合生创展对内通过信息化管理系统、智能管理模型、智慧门户建设及移动办公平台等信息化管控措施实现全业务流程的智能化管控；对外通过云建设科技平台、全场景智慧营销平台、智慧交楼、智慧社区及商业管理和物业管理自主研发的“合生通、合生活”APP等一系列智能科技管理系统，提高服务客户的能力。

不盲目追求规模与速度，注重资产升值和财务稳健，以期建立长期有效增长，是合生创展发展的追求和路径。

据合生创展中报显示，上半年，合生创展营业收入107.37亿港元，同比增长48.7%；净利润51.02亿港元，同比增加92.2%；核心利润约为43.11亿港元，同比增加178.7%。其中，投资板块净利润28.36亿港元，利润水平远超传统业务模块，体现出合生新增股权投资业务的实力。截至12月8日，合生创展发布未经审计的11月营运数据，总合约销售金额为约人民币302.05亿元，同比上升45.2%，销售成绩斐然。

随着科技赋能和投资转型的战略在实践中取得初步成效，合生创展已转型为科技赋能及产业驱动的综合性投资控股平台公司。科技赋能战略多元板块协同发展以及在投资板块的良好布局在经营成果上也得到了进一步验证。

坚持走中高端精品发展战略

据合生创展相关负责人表示，公司深耕住宅领域，坚持“中高端精品发展战略”，不断整合产业链上下游核心资源进行产品的创新和迭代管理，搭建并升级了“顶级豪宅、中高端品质住宅、写字楼和公寓”三大住宅产品线，覆盖合生·佘山东紫园、合生·东郊别墅，帝景系、骏景系、国际城等系列产品。

持续输出中高端精品，打造精细化运营服务是合生深挖品牌价值的重要思路。2018年，合生联袂奢华酒店之父Adrian Zecha先生共创全新品牌MAHA，2019年，缦合·北京作为合生·缦系第一条顶级产品线的首部作品，正式为“中高端精品战略”布局重要落子。

合生创展相关负责人表示，缦合把握了市场需求导向，对合生拓疆高端市场具有重要的战略意义。“不迎合大众口味，只为少数人打造”的品牌理念，实现对业主精神领域、文化及情感层面的深度需求的满足。同时，在MAHA的加持下，合生创展的“优”生活理念将进一步接轨高端人群。

上述负责人表示，“缦系”产品是合生的明星标杆系列，让更多的用户感受到“明星体验”，是合生持续输出精品的目标和追求。今年五月，合生连揽北京丰台分钟寺地区三宗纯质宅地，意味着“合生·缦系”新作——缦云将随着市场稳步回温给市场带来惊喜。另据合生方面透露，合生·缦系将作为合生未来业务拓展的重点发力对象，未来缦系产品还将在全国更多城市落地。（许维娜）

(责编：许维娜、毕磊)