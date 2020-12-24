12月24日，唯品会（合肥）城市奥莱正式开业，这是唯品会布局的首个城市奥莱项目。开业当天，10大品牌主力店、8大国际名品自营店伴随城市奥莱开业一起亮相合肥。

据官方介绍，开业前四天（12月24-27日），众多国际名品低至2折、美食餐饮低至5折，现场还有消费满588元抽奖赢取华为MATE40 Pro、小米60寸电视机等福利。

相关负责人表示，未来，唯品会还将在全国范围内打造更多像合肥城市奥莱这样具有“城市客厅”体验的奥特莱斯购物中心，让更多的消费者体验到“离家近、品牌好、价格超值”的正品特卖。

超200家国内外知名品牌进驻

唯品会（合肥）城市奥莱延续了唯品会平台“品牌+特卖”的优势“——“品牌好，价格超值”。

业内人士分析指出，之所以选择在此时布局线下城市奥莱，是因为经过长期特卖经验积累的唯品会，已经建立起了一套“好品牌+好款式+价格超值+快周转”的完整供应链模式。

在目前入驻的唯品会（合肥）城市奥莱两百多家品牌矩阵中，超30%品牌首进合肥、超80%直营。在国际名品自营店方面，唯品会（合肥）城市奥莱独家引进了唯品会与杉杉奥莱共同打造的苏皖地区首家名品买手店PLANET33。PLANET33专供一线重奢品牌商品。

据了解，唯品会全国首家自营美妆新零售门店——VIPME也将在唯品会（合肥）城市奥莱亮相。

同时，超过200家时尚品牌也集体入驻唯品会（合肥）城市奥莱，包括MK、Sandro、maje、pinko、Champion、Nike、Adidas、音儿、诗篇、比音勒芬、雅戈尔、爱慕等等国内外知名品牌。其中，maje、Sandro、pinko等时尚品牌奥莱店是更首次落户安徽。

打造“离家近、品牌好、价格超值”的城市奥莱体验

有别于建设在城市远郊的传统奥特莱斯，“离家近”、“便利”、“随时随地想买就买”是城市奥莱的主要特色。

据介绍，合肥城市奥莱项目打开乌江路北出入口和西路口，并直接将维持数年之久的乌江路路面停车位取消。困扰该址多年的高架问题，在畅通二环工程的优化后，将有望得到根治，合肥消费者到唯品会奥莱购物也将更加便利。

除了“离家近”，唯品会（合肥）城市奥莱还为消费者提供丰富、高品质的休闲、娱乐体验。

进驻唯品会（合肥）城市奥莱的众多门店各具特色：华夏院线影城、家乐福超市智慧门店、字里行间书店、老牌潮流集散地、“台北纯K”KTV……还有美食餐饮、儿童娱乐、电子数码等不同品类业态。（牛广文）

(责编：杨曦、孙阳)