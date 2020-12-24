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银联启动“新年缤纷惠”惠民活动 覆盖民生消费主要场景

2020年12月24日16:54  来源：人民网-财经频道综合
 

　　

       元旦将至，为激发新年消费新气象，助力新发展格局加快构建，中国银联联合商业银行、知名商户和手机厂商，于12月24日在北京共同启动“银联新年缤纷惠”大型全国惠民活动。

　　大优惠力度 覆盖民生消费主要场景

　　本次“银联新年缤纷惠”主要分为绿色出行季、风味餐饮节、人气购物节、电商年货节四大板块。2020年12月24日至2021年2月7日，使用云闪付APP、银联手机闪付、银行APP及银联信用卡等产品，可在购物、出行、餐饮等民生消费的主要消费场景下的30万指定商户尽享缤纷优惠。这是中国银联继2020年4月“重振引擎”助商惠民计划之后的又一全国性促消费惠民生活动。

　　“绿色出行季”覆盖北京、深圳等百余城市的公交地铁，提供5折乘车等出行优惠；囊括东方航空、南方航空等9家主要航空公司，及首汽约车、星星充电、特来电等知名商户。“风味餐饮节”甄选哈根达斯、奈雪的茶、太平洋咖啡、和府捞面等知名餐饮商户，提供多种满减优惠。“人气购物节”覆盖家乐福、沃尔玛、全家、711、罗森等30个知名商超的1.2万家门店。“电商年货节”汇集京东、携程、去哪儿、拼多多、网易严选等知名电商，还联合苏宁易购、华为商城、小米商城等平台，提供银联信用卡最高24期分期免息或满减的优惠。

　　银行业聚力 叠加优惠促进消费

　　作为支付产业联合献给用户的新年礼遇，“银联新年缤纷惠”活动得到了中国工商银行、中国农业银行等10余家商业银行的合力支持。在银联支付优惠的基础上，商业银行以“银行专属活动日”为用户送上叠加优惠。此外，各大商业银行的手机银行APP均可参加活动，享有同等优惠。

　　海淘享好礼 境外银联卡享大湾区专属优惠

　　除境内商户外，近千家境外商户也为银联卡持卡人推出多重消费优惠礼。零售海淘、数字娱乐、日用商超、航司旅游和教育等领域跨境电商为银联卡持卡人推出9折立减活动。境外发行的银联卡持卡人在粤港澳大湾区也可享专属优惠，在澳门，各类精选商户还为境内银联卡持卡人提供了最高1200澳门元的刷卡回赠。

　　银联缤纷惠，新年新气象。银联将始终践行“支付为民”的理念，携手各大商业银行持续推进移动支付便民工程，为加速构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局蓄势聚能。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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