银联启动“新年缤纷惠”惠民活动 覆盖民生消费主要场景

元旦将至，为激发新年消费新气象，助力新发展格局加快构建，中国银联联合商业银行、知名商户和手机厂商，于12月24日在北京共同启动“银联新年缤纷惠”大型全国惠民活动。
大优惠力度 覆盖民生消费主要场景
本次“银联新年缤纷惠”主要分为绿色出行季、风味餐饮节、人气购物节、电商年货节四大板块。2020年12月24日至2021年2月7日，使用云闪付APP、银联手机闪付、银行APP及银联信用卡等产品，可在购物、出行、餐饮等民生消费的主要消费场景下的30万指定商户尽享缤纷优惠。这是中国银联继2020年4月“重振引擎”助商惠民计划之后的又一全国性促消费惠民生活动。
“绿色出行季”覆盖北京、深圳等百余城市的公交地铁，提供5折乘车等出行优惠；囊括东方航空、南方航空等9家主要航空公司，及首汽约车、星星充电、特来电等知名商户。“风味餐饮节”甄选哈根达斯、奈雪的茶、太平洋咖啡、和府捞面等知名餐饮商户，提供多种满减优惠。“人气购物节”覆盖家乐福、沃尔玛、全家、711、罗森等30个知名商超的1.2万家门店。“电商年货节”汇集京东、携程、去哪儿、拼多多、网易严选等知名电商，还联合苏宁易购、华为商城、小米商城等平台，提供银联信用卡最高24期分期免息或满减的优惠。
银行业聚力 叠加优惠促进消费
作为支付产业联合献给用户的新年礼遇，“银联新年缤纷惠”活动得到了中国工商银行、中国农业银行等10余家商业银行的合力支持。在银联支付优惠的基础上，商业银行以“银行专属活动日”为用户送上叠加优惠。此外，各大商业银行的手机银行APP均可参加活动，享有同等优惠。
海淘享好礼 境外银联卡享大湾区专属优惠
除境内商户外，近千家境外商户也为银联卡持卡人推出多重消费优惠礼。零售海淘、数字娱乐、日用商超、航司旅游和教育等领域跨境电商为银联卡持卡人推出9折立减活动。境外发行的银联卡持卡人在粤港澳大湾区也可享专属优惠，在澳门，各类精选商户还为境内银联卡持卡人提供了最高1200澳门元的刷卡回赠。
银联缤纷惠，新年新气象。银联将始终践行“支付为民”的理念，携手各大商业银行持续推进移动支付便民工程，为加速构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局蓄势聚能。
国家统计局：11月份国民经济恢复态势持续显现 人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的宏观经济数据显示，11月份，各地区各部门全面贯彻落实党的十九届五中全会精神，深入推进统筹疫情防控和经济社会发展工作，着力落实“六稳”“六保”任务，工业服务业继续回升，投资消费不断改善，就…【详细】
国家统计局：11月份社会消费品零售总额增长5.0% 人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，社会消费品零售总额39514亿元，同比增长5.0%，增速比上月加快0.7个百分点。其中，除汽车以外的消费品零售额35497亿元，增长4.2%。 1—11月份…【详细】
国家统计局：11月份规模以上工业增加值增长7.0% 人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，规模以上工业增加值同比实际增长7.0%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），增速较10月份加快0.1个百分点。从环比看，11月份，规模以上工业增加值比上月增…【详细】
国家统计局：中国经济具有强大韧性和潜力 人民网北京12月15日电 （杨曦）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2020年11月份国民经济运行情况。国家统计局新闻发言人付凌晖表示，11月份国民经济运行延续恢复态势，生产和需求继续回升，就业保持总体稳定，市场发展活力在增强，民生保…【详细】