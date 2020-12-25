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湖南长沙县阳雀新村创新机制，提高效率

这个村 流转土地有高招（经济聚焦）

本报记者  杜若原  孙  超

2020年12月25日04:59  来源：人民网－人民日报
 

　　核心阅读

　　企业到村里投资，用地难题怎么解？湖南长沙县阳雀新村创新设立村级土地“交易所”，把村民手里的分散土地预流转至合作社，统一对接给企业使用。村民不单获得了租金收入，还能在家门口务工。企业用地也更加便捷稳定，投资兴业的积极性更足了。

　　

　　39岁的湖南长沙县江背镇人陈钢，在广东学到了一手海产品淡水养殖技术。2017年，准备回乡大干一场的他，却遇到了用地难题。

　　“又要水好，又要连片，还要能保证土地长时间稳定流转，哪怕我是村里人，这样的地方也不好找。”陈钢说，“好不容易看中了一个好地方，还要一家一户去谈流转，难以协调一致。”

　　想到朋友说起过，江背镇阳雀新村有一个村里的土地流转“交易所”，陈钢决定去找村党支部书记谭建军聊聊看。

　　预流转模式好处多

　　听明白了来意，谭建军从柜子里抱出了几卷大图纸，一张张铺开，盖满了整个大会议桌。

　　陈钢一看，村里各个村民小组把土地预流转到了土地流转合作社，哪些可用，在什么位置，早就明明白白画在这些图纸上了。每一个同意流转的户主，都在图纸上签了字，摁了手印。

　　“罗口坡的这块地应该不错，自流水，地又平。”陈钢一眼看中了罗口坡组的一片田。

　　说走就走，组长带着他实地走了一圈，陈钢很快就确定了流转意向。

　　“用不用挨家挨户去谈价格、谈租期呢？”陈钢心里还是有些不放心。

　　“不用！我们这个模式的优势，就是以组为单位，整组预流转给村里的合作社。村民和合作社签合同，合作社再统一和企业签合同，企业不需要直接和老百姓打交道。”谭建军说。

　　事实果真和谭建军说的一样，在罗口坡组流转的第一期20亩地，从签约到开始养殖，一个月内全部完成。“要是我自己去谈，估计一个月光是谈都谈不完。”陈钢说。

　　那老百姓是否得到实惠了呢？按照合同，每亩地每年租金800元，每四年增加20%。比起零散流转的市场均价，价格上浮了10%以上。

　　陈钢又为啥愿意多出钱？“时间就是金钱，最重要的是这种模式不会出娄子，这收益难以用钱衡量。”陈钢说。

　　转眼3年过去，陈钢继续利用村里的土地预流转模式，把养殖面积扩大到了70亩，这几年每亩产值都超过万元。除了陈钢，大水氹组的200亩葡萄，箭冲组的花木种植，村里其他一些地块的预流转模式也成功签约。

　　建立章程化解顾虑

　　这样的模式，村里怎么想到的？能在别的村复制吗？

　　“想到不难，做到难，当初我们也是‘摸着石头过河’。”谭建军说。

　　几年前，一家外来的田园综合体企业想要在村里投资兴业，规划中包含苗木基地、果蔬基地、素质拓展基地等，对于长沙近郊农村来说，这样的好项目可遇不可求。然而，企业同样遇到了陈钢面临的问题——上千亩的土地，怎么流转？

　　“过去大家有三个顾虑，一是担心企业经营不善，最后引发各种纠纷。二是有些人想自己留一点口粮田。三是怕集中经营一二十年后，原有田埂、边界消失，导致权属不清。”雷家组的组长胡大强说。

　　在当时，拥有田亩最多、人口最多的雷家组有1/3的农户不愿意参与流转，胡大强也是其中一个。“我当时提出，我家7亩田中，3亩要自己种粮食，剩下的4亩愿意流转。很多人也和我一样。”

　　你留一块地，我留一块地，原本计划整体经营的土地上打上无数的“楔子”。不单是企业直摇头，愿意参与流转的2/3村民也不满意了。

　　还是要想办法建立个章程。村干部们一合计，想出了这个土地预流转的模式，决定成立村级土地流转合作社，把大家的田地预流转过来，再统一对外挂牌，企业和合作社双向选择。

　　企业省心农民安心

　　干部们分头行动，先讲村庄出路，再讲流转政策。

　　“当时谭书记和我们说，在外面打工不能打一辈子。家里的山田水土利用好，才是长久之计。现在引入好企业，不光有流转租金，还有在田园的务工收入，干到六七十岁都行！”胡大强说。

　　另外，流转土地采取先让各小组自己定价的模式。哪块地价格、条件合适，就可能被投资企业先相中，农户就先受益。如果出价高了，“流拍”一年，就少了一年的收入。把地租定价权交给农户，相邻地块明码标价，农户看得明白，村里少了麻烦。因为定价引发的矛盾，在阳雀新村越来越少。

　　“新模式是企业和村民分别与合作社签合同，村民有问题找合作社，企业可以安心经营；企业有问题也可以找合作社，不需要和一个个的村民分别沟通。”阳雀新村前任村干部黄顺清说。

　　为了进一步打消疑虑，村里还绘制了地图，明确了各家承包地的分界，不光有纸质版，还有电子存档。“有了这东西，不管过多少年都有个存证。”黄顺清说。

　　很快，各组土地顺利整体预流转。企业开出800元一亩的租金，和合作社签下协议，3个月内开工建设。如今，江背镇多彩农业生态有限公司已经成为长沙有名的城郊旅游目的地。

　　从此以后，土地预流转至土地流转合作社的机制，成为阳雀新村吸引外来投资的一大优势。外来的好项目，当地的带头人，都通过村里的这个“交易所”举牌要价，获得土地经营权。

　　如今，阳雀新村全村预流转土地3600多亩，已流转给农业企业1600多亩，每年仅租金一项收入就达128万元，发放工资320多万元。“阳雀”模式在江背镇其他村、社区陆续推行，目前江背镇已有现代农业企业11家，农业合作社229家，2019年全镇各村、社区集体经济收入总计超过300万元。


　　《 人民日报 》（ 2020年12月25日 07 版）
(责编：胡永秋、岳弘彬)
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