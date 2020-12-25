加强反垄断监管是为了更好发展

近日，市场监管总局根据举报，在前期核查研究的基础上，对阿里巴巴集团控股有限公司实施“二选一”等涉嫌垄断行为立案调查。这是我国在互联网领域加强反垄断监管的一项重要举措，有利于规范行业秩序、促进平台经济长远健康发展。

近年来，我国线上经济蓬勃发展，新业态、新模式层出不穷，对推动经济高质量发展、满足人民日益增长的美好生活需要发挥了重要作用。但与此同时，线上经济凭借数据、技术、资本优势也呈现市场集中度越来越高的趋势，市场资源加速向头部平台集中，关于平台垄断问题的反映和举报日益增加，显示线上经济发展中存在一些风险和隐患。近期召开的中央政治局会议和中央经济工作会议均明确要求强化反垄断和防止资本无序扩张，得到社会热烈反响和广泛支持。可见，反垄断已成为关系全局的紧迫议题。

反垄断、反不正当竞争，是完善社会主义市场经济体制、推动高质量发展的内在要求。公平竞争是市场经济的核心，只有竞争环境公平，才能实现资源有效配置和企业优胜劣汰，而垄断阻碍公平竞争、扭曲资源配置、损害市场主体和消费者利益、扼杀技术进步，是监管者一直高度警惕的发展和安全隐患。自线上经济诞生以来，我国始终支持和鼓励互联网平台企业创新发展、增强国际竞争力。2019年8月，《关于促进平台经济规范健康发展的指导意见》印发，提出了加大政策引导、支持和保障力度等措施。应当说，我国平台经济、线上经济走在全球前列，离不开改革开放的大时代，受惠于中国这个全球最大的市场，得益于政府部门鼓励发展和创新的政策举措。但鼓励与规范应当并重，线上经济必须依法依规进行创新发展，如果超越法律法规限制，放任市场垄断、无序扩张、野蛮生长，终将使整个行业无法实现健康可持续发展。此次监管部门依法依规对涉嫌垄断行为的互联网企业展开立案调查，正是为了更好规范和发展线上经济，让互联网行业在法治轨道上更好前行。

放眼全球，反垄断是国际惯例，有利于保护市场公平竞争和创新，维护消费者权益。面对互联网这个“超级平台”，世界各国和经济体反垄断执法机构均采取了严格的监管态度和制约措施。加强反垄断监管，保护消费者合法权益，维护公平竞争市场秩序，激发市场活力，已成为大势所趋、人心所向。美国是世界上首个出台反垄断法的国家，近年来，美国不断加大对互联网科技巨头的反垄断调查力度，调查重点指向科技巨头滥用市场支配地位、打压竞争者、阻碍创新、损害消费者利益等。12月15日，欧盟公布《数字服务法》和《数字市场法》，旨在遏制大型网络平台的不正当竞争行为。近4年来，谷歌、苹果、脸书、亚马逊等科技巨头在全球范围内遭到反垄断调查，其中欧盟自2017年至2019年连续3年对谷歌进行反垄断处罚，累计金额超过90亿美元。

加强反垄断监管，还将有效推动创新、促进共治。我国是公认的全球数字经济发展较为领先的国家之一，更需要通过反垄断促进行业健康发展，健全数字规则，为构建新发展格局打下坚实基础。近年来，我国互联网领域反垄断法治建设取得了长足进步，《关于平台经济领域的反垄断指南》已完成公开征求意见，将有效增强反垄断法律制度的可操作性和可预期性；今年年初公布的《〈反垄断法〉修订草案（公开征求意见稿）》首次增设互联网经营者市场支配地位认定依据的规定。必须看到，《反垄断法》适用于所有主体，对内资外资、国有企业和民营企业、大企业和中小企业、互联网企业和传统企业一视同仁、平等对待，目的是要保障各类市场主体平等参与市场竞争。只有不断完善平台企业垄断认定、数据收集使用管理、消费者权益保护等方面的法律规范，维护市场公平竞争，才能推动整个行业保持创新活力、实现健康发展。

不以规矩，不成方圆。此次立案调查，并不意味着国家对平台经济鼓励、支持的态度有所改变，恰恰是为了更好规范和发展平台经济，引导、促进其健康发展，以期为中国经济高质量发展做出更大贡献。相信通过加强反垄断监管，能够消除影响平台经济健康发展的障碍，平台经济也将迎来更好的发展环境。

《 人民日报 》（ 2020年12月25日 07 版）

(责编：胡永秋、岳弘彬)