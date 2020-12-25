改善生活品质 支持产业发展（政策解读）

经国务院批准，国务院关税税则委员会近日印发通知，2021年将调整部分进口商品的最惠国税率、协定税率和暂定税率。此次关税调整有何亮点？记者进行了采访。

对抗癌药原料、特殊患儿所需食品等实行零关税

自2021年1月1日起，我国将对883项商品实施低于最惠国税率的进口暂定税率。

其中，为减轻患者经济负担，改善人民生活品质，对第二批抗癌药原料、特殊患儿所需食品等实行零关税，降低人工心脏瓣膜、助听器等医疗器材以及乳清蛋白粉、乳铁蛋白等婴儿奶粉原料的进口关税。

“此次调整中有一些是与人民生活直接相关的产品，如药品原料、奶粉原料等，税率调整后有利于降低最终产品价格，进而降低人们的经济负担。”对外经济贸易大学中国WTO研究院院长屠新泉说。

适当降低先进技术设备和零部件及原材料进口关税

此次暂定税率调整中还有一大亮点，就是适当降低先进技术设备和零部件及原材料进口关税。

据介绍，为满足国内生产需要，降低燃料电池循环泵、铝碳化硅基板、砷烷等新基建或高新技术产业所需部分设备、零部件、原材料的进口关税。为促进航空领域的国际技术合作，对飞机发动机用燃油泵等航空器材实行较低的进口暂定税率。

“目前，一些高新技术产业所需设备、零部件等国内研发还处于起步阶段，无法满足产业发展需要，降低进口关税有利于降低下游制造业生产成本，促进经济高质量发展。”屠新泉说。

环境保护方面，为改善空气质量，支持环保产品生产，降低柴油发动机排气过滤及净化装置、废气再循环阀等商品进口关税。为鼓励国内有需求的资源性产品进口，降低木材和纸制品、非合金镍、未锻轧铌等商品的进口暂定税率。

根据国内产业发展和供需情况变化，对2020年实施的进口暂定税率进行适当调整。为贯彻落实固体废物污染环境防治法，2021年1月1日起，相应取消金属废碎料等固体废物进口暂定税率，恢复执行最惠国税率。

对原产于相关国家或地区的部分商品实施协定税率

根据我国与有关国家或地区签订并生效的自由贸易协定或优惠贸易安排，2021年我国将对原产于相关国家或地区的部分进口商品实施协定税率。

其中，中国与毛里求斯自贸协定从2021年1月1日起生效并实施降税。进一步降税的有中国与新西兰、秘鲁、哥斯达黎加、瑞士、冰岛、巴基斯坦、智利、澳大利亚、韩国、格鲁吉亚自贸协定以及亚太贸易协定。原产于蒙古国的部分进口商品自2021年1月1日起适用亚太贸易协定税率。2021年继续对与我国建交并完成换文手续的43个最不发达国家实施特惠税率，特惠税率适用商品范围和税率维持不变。

2021年7月1日起，我国还将对176项信息技术产品的最惠国税率实施第六步降税。还需关注的是，为适应产业发展和科技进步需要，便利贸易管理和统计，同时规范执行《商品名称及编码协调制度》，2021年还调整了部分税则税目。调整后税则税目总数为8580个。

上海WTO事务咨询中心总裁黄鹏认为，上述调整措施有利于更好吸引全球资源要素，既满足国内需求，又提升我国产业技术发展水平，促进形成宏大顺畅的国内经济循环。

《 人民日报 》（ 2020年12月25日 02 版）

(责编：胡永秋、岳弘彬)