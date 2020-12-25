坚持加强党对经济工作的集中统一领导，是中国特色社会主义制度的一大优势，是做好经济工作的根本保证。中央经济工作会议指出，适应新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，必须加强党的全面领导。

中国经济是一艘巨轮，体量越大，风浪越大，掌舵领航越重要。今年以来，面对严峻复杂的国际形势、艰巨繁重的国内改革发展稳定任务特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，以习近平同志为核心的党中央保持战略定力，准确判断形势，精心谋划部署，果断采取行动，团结带领全党全国各族人民付出艰苦努力，交出了一份人民满意、世界瞩目、可以载入史册的答卷。实践告诉我们，党中央权威是危难时刻全党全国各族人民迎难而上的根本依靠，在重大历史关头，重大考验面前，党中央的判断力、决策力、行动力具有决定性作用。实践充分证明，以习近平同志为核心的党中央作出的决策部署是完全正确的，党中央具有驾驭复杂局面的娴熟能力，具有引领中国经济巨轮破浪前行的高超智慧，这是我们战胜一切风险挑战的主心骨。当前，世纪疫情和百年变局交织，我国发展的内部条件和外部环境正在发生深刻复杂变化。越是形势复杂、挑战严峻，越要发挥党中央集中统一领导的定海神针作用，加强党对经济工作的全面领导，确保中国经济巨轮始终沿着正确方向前进。

习近平总书记强调：“能不能驾驭好世界第二大经济体，能不能保持经济社会持续健康发展，从根本上讲取决于党在经济社会发展中的领导核心作用发挥得好不好。”加强党对经济工作的全面领导，就要坚持和完善党领导经济社会发展的体制机制。经过这些年探索实践，我们党已形成一整套成熟的领导经济社会发展的体制机制。要认真贯彻党的十九届五中全会精神，在经济社会发展各领域各方面切实贯彻“两个维护”的要求，从体制机制上保证党在领导经济社会发展中把方向、谋大局、定政策、促改革，坚持和完善党中央关于经济社会发展重大决策部署贯彻落实的具体制度，为实现高质量发展提供根本保证。

加强党对经济工作的全面领导，就要不断提高贯彻新发展理念、构建新发展格局能力和水平。要增强政治意识，提高政治站位，对国之大者心中有数，关注党中央在关心什么、强调什么，深刻领会什么是党和国家最重要的利益、什么是最需要坚定维护的立场，切实把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”落到行动上，重视从讲政治的高度做经济工作，善于用政治眼光观察和分析经济社会问题，真抓实干把党中央决策部署贯彻到经济工作各方面。督查、督导等工作要规范进行，讲求实效。各级领导干部要提高专业化能力，努力成为领导构建新发展格局的行家里手，增强补课充电的紧迫感，干什么学什么、缺什么补什么，自觉赶上时代潮流。要抓好发展和安全两件大事，有效防范化解各类经济社会风险，高度重视安全生产和防灾减灾工作，坚决防范重特大事故发生。

明年在我国现代化建设进程中具有特殊重要性，我们将迎来中国共产党成立100周年，在全面建成小康社会基础上开启新的伟大征程。前进道路上，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，我们就一定能保证经济行稳致远、社会安定和谐，为“十四五”开好局，奋力夺取全面建设社会主义现代化国家新胜利。

《 人民日报 》（ 2020年12月25日 01 版）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)