“十三五”期间中央累计向西藏投资3136亿元

川藏公路通麦路段上的迫龙沟特大桥。

新华社记者 孙 非摄

入冬以来，西藏普兰县的西德稞原地食品有限公司机器轰鸣，生产势头正旺。自从总投资74亿元的阿里联网工程12月4日正式投运，这家企业一到冬天常被拉闸限电的日子便一去不复返。西藏西部阿里、日喀则两地（市）的16个县的38万名群众，也享受到了充足、稳定的电力供应。

截至2020年10月底，中央政府在“十三五”期间已累计向西藏投资3136亿元，超出规划投资额17.3%，包括电力等重大基础设施建设在内的一大批重点项目，为西藏经济社会发展提供了强有力的支撑。

西藏自治区发展改革委固定资产投资处负责人介绍说，“十三五”期间，中央政府为西藏安排的重点项目主要集中在保障和改善民生、基础设施建设、生态环境保护、基层政权和社会管理能力建设、特色优势产业发展五大领域。到目前为止，实际投入超过规划额的部分，主要用于加大对保障性安居工程以及卫生健康等方面的投资。

在中央投资的帮助下，“十三五”以来西藏综合交通体系不断完善，目前进藏公路基本实现全线黑色化，连接国内外的航线达到120条，川藏铁路拉林段已基本建成，林芝至雅安段已经动工；全区能源保障能力显著加强，电力装机容量达到401.85万千瓦，比2015年增加152万千瓦；全区信息化水平不断提高，全部685个乡镇100%通光纤，并实现4G通信全覆盖。

中央政府对西藏公共服务的投入，也极大地促进了当地社会事业的发展。数据显示，到2019年底，西藏每千人口医疗卫生机构床位数为4.87张，比2015年增加0.54张，每万人拥有公共文化设施面积1109平方米，全区城镇生活垃圾无害化处理率达到91.38%。

“十三五”期间，西藏地方生产总值、人均国内生产总值、居民人均可支配收入增速均跑赢全国平均水平，目前已历史性消除绝对贫困。

西藏大学教授图登克珠说，在极高极寒的“世界屋脊”取得这样的成绩，中央政府持续投资托举作用巨大。

（新华社拉萨12月24日电 记者王炳坤）

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