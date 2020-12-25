疆电外送电量首破千亿千瓦时

本报乌鲁木齐12月24日电 （记者李亚楠）23日18时，新疆实现疆电外送电量1000.12亿千瓦时，首次突破1000亿千瓦时大关，同比增长40%，为新疆创造收益超400亿元。

据了解，新疆与内地多个省（自治区、直辖市）签订了援疆外送协议，依托“援疆电量库”机制，积极开展跨区现货交易，促进新能源消纳，使新疆丰富的电能输送至全国20个省（自治区、直辖市），外送范围和消纳电量扩大。

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