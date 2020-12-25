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中再集团服务“一带一路”项目 累计提供约3500亿元风险保障

本报记者  王俊岭

2020年12月25日08:05  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　12月24日，银保监会举行第266场银行业保险业例行新闻发布会。记者从发布会上了解到，中国再保险（集团）股份有限公司（简称“中再集团”）作为国内再保险市场的主渠道、中国保险业“走出去”的先行者、中国再保险风险保障的主要提供者，近年来有效发挥了联系国内和国际保险市场的桥梁纽带作用，在构建新发展格局中发挥了积极影响。

　　据了解，所谓“再保险”是指保险人在原保险合同的基础上，通过签订分保合同，将其所承保的部分风险和责任向其他保险人进行转移。再保险的产生，主要满足原保险人经营中分散风险的需要。

　　从国内看，再保险有效支持了复工复产与实体经济复苏。疫情防控期间，中再集团第一时间开通绿色理赔通道，加强再保险承保能力供给，向行业提供6.8万亿元风险保障。同时，中再集团发挥专业优势，全力支持保险行业产品研发，协助直保公司推出近千款疫情防控和复工复产保险产品，助力打赢疫情防控阻击战。在灾害治理方面，中再集团承保了国内包括地震、台风、洪水等巨灾风险的主要再保险业务，在80%的地方巨灾保险试点项目中担任首席再保人，已经成为国内巨灾再保险保障的主要提供者；在农业保险领域，中再集团提供1.3万亿元风险保障，支付271亿元赔款。

　　从国际看，再保险也有效发挥了“双循环”的助推器作用。数据显示，截至2020年上半年，中再集团境外业务保费收入占比已达18%，境外经营机构覆盖11个国家和地区。近年来，中再集团搭建了遍及136个国家和地区的全球合作网络，覆盖“一带一路”沿线99%以上区域，为“一带一路”超过600个项目提供累计约3500亿元的风险保障，为近40%的援外医疗队员赠送海外医疗保障。今年，中再集团推动成立了中国“一带一路”再保险共同体并担任主席单位，首次为中国海外工程项目亟需的四个险种提供35亿元承保能力，大幅提升了中国在该领域的国际定价权和风险保障能力。

　　“3年来，我们实施数字中再战略，线上化、数字化、智能化水平持续提升。我们即将发布数字中再2.0版本，加速推进建立以数据为核心驱动的企业架构，加快打造数据智能和风控智能两大核心能力，全面推进运营智能化、再保直保化和平台生态化。”中国再保险（集团）股份有限公司总裁和春雷表示，“十四五”期间，中国保险业仍处于重要战略机遇期，将在服务“双循环”中发挥巨大作用。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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