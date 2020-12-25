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中企在土耳其建设首个无烟囱电厂

2020年12月25日08:05  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　本报北京12月24日电  （记者徐佩玉）23日，国家电投在京举办土耳其胡努特鲁电厂项目“云开放日”暨《土耳其胡努特鲁电厂项目社会影响报告》发布会。

　　本次活动以“清洁可靠 和谐共生”为主题，通过网络视频直播的方式，带领观众“云游览”胡努特鲁电厂，了解项目建设最新进展，多角度展示了国家电投在项目设计和建设中秉承绿色环保理念，降低能源消耗、减少污染排放、保护海洋生态等各项举措。

　　土耳其胡努特鲁电厂紧靠地中海，于2018年7月正式场平开工，计划于2022年建成投产。该项目总装机容量达132万千瓦，作为土耳其首个无烟囱电厂，项目引入了中国高端环保技术和超超临界燃煤发电技术，极大减少了用煤总量和污染物排放量。项目投产后，预计年发电量约90亿千瓦时，将成为土耳其阿达纳省重要电源点，对推动土耳其经济社会发展具有重要意义。

　　国家电投党组副书记祖斌表示，国家电投将以该项目为起点，与更多“走出去”企业加强合作，讲好中国故事，展现中国企业在海外履行社会责任的行动与成果，彰显中国企业的责任与担当。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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