极不平凡的一年  载入史册的答卷

日前，浙江省台州市仙居县横溪镇万余亩水稻生机盎然。

陈月明摄（人民视觉）

中央经济工作会议12月16日至18日在北京举行。习近平总书记在会上发表重要讲话，总结2020年经济工作，分析当前经济形势，部署2021年经济工作。国务院总理李克强在讲话中对明年经济工作作出具体部署，并作了总结讲话。

连日来，中央经济工作会议受到了网友们广泛关注。人们既关心中国经济大方向，也关心自身生活会受到何种影响，展开了热烈讨论。

人民满意、世界瞩目、可以载入史册

央视新闻客户端总结，2020年是新中国历史上极不平凡的一年。面对严峻复杂的国际形势、艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，习近平总书记亲自部署、亲自指挥、全面统筹、把舵定向，坚持一手抓疫情防控、一手抓经济社会发展。行至年终，中国经济走出“V”型反转，成为全球唯一实现正增长的主要经济体，交出一份人民满意、世界瞩目、可以载入史册的答卷。

今年的中央经济工作会议用“率先控制疫情”“率先复工复产”“率先实现经济增长由负转正”等三个“率先”，勾勒出今年中国经济社会发展走势的鲜明特点。在央视新闻客户端看来，几个关键词可以概括今年中国经济为何可以实现“V”型反转：复工复产、双循环、科技创新、企业家精神、高水平对外开放、“六保”、脱贫攻坚等。

在系列解读中，央视新闻客户端还发现，“更好统筹发展和安全”“着力解决制约国家发展和安全的重大难题”“抓好发展和安全两件大事”……今年的中央经济工作会议上，“发展和安全”被多次提及。2020年，几多艰难，成绩斐然。但我们必须清醒地看到，疫情变化和外部环境存在诸多不确定性，中国经济恢复基础尚不牢固。明年世界经济形势仍然复杂严峻，复苏不稳定不平衡，疫情冲击导致的各类衍生风险不容忽视。因此，要增强忧患意识，坚定必胜信心，坚持底线思维，提高风险预见预判能力，必须要更好统筹安全和发展。

中国经济网的评论认为，在今年这个极不平凡的年份，面对突如其来的新冠肺炎疫情，习近平总书记一开始就明确要求把人民生命安全和身体健康放在第一位。面对经济社会可能遭受严重冲击的紧迫形势，党中央行之所向、言之所至、思之所及，无不关乎人民。评论进一步表示，这份人民满意、世界瞩目、可以载入史册的答卷有力证明：只要心里始终装着人民，始终把人民利益放在最高位置，就一定能够作出正确决策，确定最优路径，并依靠人民战胜一切艰难险阻。

央视“时政新闻眼”以“答卷入史册，明年开好局”总结今年的中央经济工作会议。“时政新闻眼”这篇分析分为三部分，第一方面是“答卷：这一年太难了，中国这样作答”，“今年是新中国历史上极不平凡的一年。”中央经济工作会议用这样一句话“定义”即将过去的2020年，相信会唤起每个中国人心底的记忆。第二方面是“指针：既一脉相承，又与时俱进”，2021年是中国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年。这次中央经济工作会议针对做好2021年的经济工作，提出指导思想，部署行动方案，要求确保“十四五”开好局，以优异成绩庆祝建党100周年。第三方面是“重点：这些工作牵系‘国之大者’”，具体来说，这次中央经济工作会议确定了2021年要抓好的8项重点任务，包括强化国家战略科技力量，增强产业链供应链自主可控能力，坚持扩大内需这个战略基点，全面推进改革开放，解决好种子和耕地问题，强化反垄断和防止资本无序扩张，解决好大城市住房突出问题，做好碳达峰、碳中和工作。

人民日报客户端认为，在严峻挑战下做好经济工作，人民至上是作出正确抉择的根本前提。日前召开的中央经济工作会议传递出浓浓的民生暖意。社会各界认为，2021年是“十四五”开局之年，站在新生活新奋斗的起点，要始终把人民利益放在最高位置，锚定“基本民生”这颗“定盘星”，齐心协力、开拓进取。

新提法引起广泛关注

微信公众号“侠客岛”发表观点文章《【解局】解读中央经济工作会议，这些词句要细品》。文章认为，会议新闻稿5000多字的内容，总结今年经济工作，分析当前经济形势，部署明年经济工作，而且有不少新提法。

“侠客岛”发现，“新发展格局”是一个关键词，在通稿里共出现8次。这次会议特别强调，构建新发展格局明年要迈好第一步，见到新气象。可以说，构建新发展格局将是开展明年经济工作的一条主线。而围绕“新发展格局”，有三个关键词：政策、自主、需求。

新华网发表文章解码中央经济工作会议时认为，这次会议直面八大民生关切。新华网认为，作为供给侧结构性改革的任务之一，补短板既是各项改革推进的“压舱石”，也是检验改革综合成效的“刻度表”。这次中央经济工作会议，从就业、养老、健康、环境、教育、消费、住房、扶贫等领域谋划安排，给老百姓带来稳稳的民生政策实惠。

央视网“热解读”注意到，中央经济工作会议再次提到“坚持扩大内需”这个战略基点。“热解读”梳理发现，“扩大内需”一词在今年的高层会议中被反复提及，3月4日召开的中共中央政治局常务委员会会议指出“要把复工复产与扩大内需结合起来，把被抑制、被冻结的消费释放出来”；党的十九届五中全会提出“坚持扩大内需这个战略基点，加快培育完整内需体系，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，以创新驱动、高质量供给引领和创造新需求”……

央视网“联播+”发现，日前召开的中央经济工作会议提出，要巩固拓展脱贫攻坚成果，坚决防止发生规模性返贫现象。要做好同乡村振兴的有效衔接，帮扶政策保持总体稳定，分类调整优化，留足政策过渡期。“联播+”认为，当前和未来一段时间是中国脱贫攻坚和乡村振兴战略实施交汇的特殊时期。“接续推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接”，既是基于中国经济社会发展形势的重大判断，也是对如何实现“两个一百年”奋斗目标的战略指引。

澎湃新闻网注意到，宏观政策方面，今年中央经济工作会议强调“不急转弯”。此外，强化国家战略科技力量列为明年八项重点任务之首，强化反垄断和防止资本无序扩张也列入八项重点任务之一。

人民日报法人微博，则呼吁网友们转存学习中央经济工作会议上的五个规律性认识。“会议强调，在统筹国内国际两个大局、统筹疫情防控和经济社会发展的实践中，我们深化了对在严峻挑战下做好经济工作的规律性认识：①党中央权威是危难时刻全党全国各族人民迎难而上的根本依靠，在重大历史关头，重大考验面前，党中央的判断力、决策力、行动力具有决定性作用；②人民至上是作出正确抉择的根本前提，只要心里始终装着人民，始终把人民利益放在最高位置，就一定能够作出正确决策，确定最优路径，并依靠人民战胜一切艰难险阻；③制度优势是形成共克时艰磅礴力量的根本保障，只要坚定“四个自信”，坚持集中力量办大事的制度优势，就一定能够使全党全国各族人民紧密团结起来，发挥出攻坚克难、推动事业发展的强大能量；④科学决策和创造性应对是化危为机的根本方法，只要准确识变、科学应变、主动求变，就一定能够在抗击大风险中创造出大机遇；⑤科技自立自强是促进发展大局的根本支撑，只要秉持科学精神、把握科学规律、大力推动自主创新，就一定能够把国家发展建立在更加安全、更为可靠的基础之上。”

在全国引起强烈反响

在百度指数上，“中央经济工作会议”一词从12月18日以来不断升温，到12月21日达到顶峰。这说明，在会议新闻稿出来后，人们对这次会议的讨论与日俱增。

中国西藏新闻网的报道，将目光投向了普通人。“无论是在学校里，还是毕业后进入社会，踏上工作岗位，我们青年人都享受着党和国家的好政策。”毕业于西藏职业技术学院的学生次仁央坚如今在一家旅游公司上班，“经过几代人一以贯之、接续奋斗，中国即将全面建成小康社会。作为青年一代，我们将立足新的起点，努力工作，矢志奋斗，为建设社会主义现代化新西藏贡献力量。”

很多热点问题，引发了网友普遍关注。

12月18日，人民日报法人微博一条微博被转发近4000条，点赞4.2万多。“【中央明确解决好大城市住房突出问题】中央经济工作会议确定，要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因地制宜、多策并举，促进房地产市场平稳健康发展。要高度重视保障性租赁住房建设，加快完善长租房政策，逐步使租购住房在享受公共服务上具有同等权利，规范发展长租房市场。土地供应要向租赁住房建设倾斜，单列租赁住房用地计划，探索利用集体建设用地和企事业单位自有闲置土地建设租赁住房，国有和民营企业都要发挥功能作用。要降低租赁住房税费负担，整顿租赁市场秩序，规范市场行为，对租金水平进行合理调控。”

在人民日报法人微博下，一位网友说，“加油，中国越来越好。”网友“原来是名名噢”说，“2021越来越好！”网友“MD_爱宁一辈砸”说，“实现经济增长，我们一直在行动！”网友“斗鱼沐醒醒”说，“2021会更好的。”一位网友说，“国家政策都是很好的，关键在落实效果！”网友“欧拉欧拉soft”说，“相信国家，相信党！”

在“学习小组”微信公众号下，网友“老秋”说，“刚刚召开的全国住房和城乡建设工作会议，是落实的开始，希望有务实管用的措施，取得预期的实际效果。”网友“博我以文”说，“应对当下前瞻未来的理性之举。”网友“海纳百川”说，“适应新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局！”网友“浩渺无极”说，“仔细咀嚼经济工作会议新闻稿，真正理解推动经济发展的有效路径，并得以转换为现实的经济质的提高。”网友“易翔”说，“加油，我的祖国！”网友“我从远古追梦来”说，“这是一次重要的会议，为‘十四五’开好局，起好步，打下坚强的基础。”网友“Mr.余杭波”说，“准确识变、科学应变、主动求变；为了人民、依靠人民、成就人民。加油！”网友“日落Pompeii”说，“全面建成小康社会是新生活新奋斗的起点，要继续艰苦奋斗！”网友“星光灿烂”说，“坚持改革开放不动摇，一步一个新台阶。”

红网评论《感受中央经济工作会议精神的民生温度》认为，今年的中央经济工作会议意义重大，不仅牵动着全国14亿人民的心，同时也备受世界瞩目。

图片说明：

图①：12月20日，在江苏如皋港苏中国际集装箱码头，港口机械在装卸物资。

徐 慧摄（人民视觉）

图②：近年来，河北省阜平县职业技术教育中心以就业市场需求为导向，积极优化职业教育结构和布局。图为职教中心讲师指导学生进行汽修实践操作。

新华社记者 朱旭东摄

图③：12月21日，满载着产自俄罗斯西伯利亚地区的1200吨大麦的四川地区首趟大麦专列抵达成都国际铁路港。

白桂斌摄（人民视觉）

图④：11月3日，河北省尚义县三工地镇刘面焕村村民在网上直播销售特色农产品。

武殿森摄（人民视觉）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)