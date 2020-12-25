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从游戏娱乐走向骗财牟利 网络占卜乱象丛生

本报记者  史志鹏

2020年12月25日08:07  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　2021年即将到来，与日俱增的不光是人们对新一年的期许，还有五花八门的网络占卜服务。八字、生肖、掌纹、面相都能看，事业、姻缘、财运、健康全能测。原先算命的那套搬到互联网上，借科技“还魂”，添了些许神秘，但剥开天花乱坠的话术包装，内里多是敛财之举。网络占卜，该治治了！

　　

　　乱象丛生套路多

　　小李今年读大四，学业和就业压力比较大，刷到朋友圈有人分享“大师算卦”的信息，自己也动了心。“近来运气不太好，看到别人说算得挺准，自己也想去试试。”小李说。

　　一开始，“大师”让小李拍了张掌纹图，随后便发来了数段语音，并再三强调相关内容不可与他人分享。小李告诉记者，此次看相并未收费，只是要求她将有关内容“晒”到朋友圈。

　　“但我对解析内容表示怀疑，就和之前看过的朋友聊起此事，才发现语音内容基本一致。”小李说，当再次去找“大师”询问时，发现对方已把自己拉黑。

　　与小李不同，现实生活中有不少人因为迷信而沉陷其中，不能自拔。今年11月，内蒙古自治区准格尔旗人民法院公布了一起重大案件。受骗者王某某因长期患病致使感情、事业不顺，精神消沉。后来在某网络社交平台上看到有“大师”直播卜卦，“大师”以能破除灾难、祛病保平安为由多次骗其购买“驱邪符”等物品，先后骗取250多万元。

　　记者发现，以“算命”“占卜”为关键词进行搜索，很多网络平台和社交媒体都有大量相关内容，甚至人工智能、人脸识别等新技术也被用上。据报道，用户提交一份面部完整无遮挡、五官清晰无眼镜的照片后，不到30秒钟，报告生成。但要获取，需支付9.9元，若想获取更多单项报告，还要继续付钱。

　　除了环环付费解锁报告外，网络占卜敛财套路多多。缴“升级费”成为合伙人、雇写手发营销文章骗操作、靠“水军”刷屏刻意制造口碑……人们往往在无形之中被骗取信任，浑然不知。

　　易泄露个人信息

　　“无论哪种形式的算命，都是为了满足算命者的一些心理需求。”北京大学心理与认知科学学院副教授张昕说。

　　面对工作和生活中的种种压力，人们往往会追究是什么原因造成的。如果是内因，容易让人有挫败感，而外因则会缓解焦虑，有助于调整心态应对变化。这恰恰是“大师们”利用的卖点。

　　被利用的还有心理学上的“巴纳姆效应”。张昕表示，也许就是给人们一个模棱两可的答案，但这个答案让人最容易对号入座，让大家觉得可信。可实际上，答案所描述的可以是很多人。

　　随着越来越多的网络占卜骗局浮出水面，其披着互联网外衣搞封建迷信大肆敛财的实质也被更多人知晓。所谓的“大师”，原来是一些公司批量“训练”出来的业务员；在年轻人中流行的占卜APP或小程序，很多是商家设计几套模板，然后根据用户提供的资料、诉求等信息排列组合，最后生成“模板话术”，对大家的命运进行“安排”。

　　值得注意的是，乱象频发的危害，可不仅仅是骗钱。过度沉迷于此，有脱离社会的危险。国家二级心理咨询师肖雪萍认为，过度沉迷会对个人性格和生活产生一定影响，会拉长困惑时间，还可能会损失建立亲密关系的机会。

　　从个人信息保护角度看，网络占卜同样隐藏较大风险。无论是测塔罗牌，还是测手相，看面相，都需要录入若干个人信息，甚至采集个人生物信息。专家表示，如果以上信息收集后不能妥善管理保护，极易造成个人信息泄露。

　　治理须多方合力

　　在现有法律法规中，缺乏对网络占卜的明确规定。但根据《互联网信息服务管理办法》《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》等规定，若提供的网络服务、信息是宣扬封建迷信的，属于违规行为。若以骗取钱财为目的，侵害他人的合法权利，则涉嫌违法犯罪。

　　专家认为，治理种种乱象，首先要把网络占卜从边缘地带拉回法律聚光灯下，完善相关法律法规，把该行为明确纳入法律调整范围，划出网络占卜的边界和禁区。

　　业内人士指出，平台把关和政府监管也要跟上。就平台而言，要严格把好审核关、准入关，对有违规行为的账号及时查封并报告；从监管来说，在现有法律法规的框架内，相关部门应承担起监管的主体责任，对网络占卜行为加强监督和执法检查。

　　专家认为，最重要的，还是要在全社会倡导科学精神，提升公民整体科学素质。对于时常迷茫、焦虑的年轻人来说，通过求助塔罗牌等占卜方式，是为了获得一份“象征性的满足”。“其实这种满足感的获得有多种途径，比如专业的心理咨询、父母朋友的陪伴等。”重庆市社会科学院研究员孙元明表示，社会应注重对年轻人的心理疏导，提供专业的心理服务，引导年轻人树立正确的人生观。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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