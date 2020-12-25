商务部：中欧望达成全面、平衡、高水平投资协定

新华社北京12月24日电 中欧双方是否能于年内完成投资协定谈判？有外媒称，中方承诺了进一步开放举措，商务部对此有何评论？针对有记者提问，商务部新闻发言人24日作出回应。

发言人表示，中欧是当今世界两大重要经济体，达成中欧投资协定不仅有利于深化双边经贸合作，对于全球经济复苏也具有重要意义。

发言人说，中欧投资协定旨在为双边投资提供更多的机会和良好的制度保障。协定的达成需双方共同努力、相向而行。中方致力于推进高水平对外开放，将在维护好自身安全发展利益的前提下，按照自身节奏，开展对外谈判，努力与欧方达成一项全面、平衡、高水平的投资协定。

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