截至11月底社保费“免、减、缓” 企业减负近1.4万亿元

原标题：企业减负近1.4万亿元

本报讯（记者 代丽丽）记者从人力资源和社会保障部获悉，截至11月底，全国三项社会保险费“免、减、缓”措施合计减轻企业负担近1.4万亿元，超过2015年-2019年6次下调社保费率为企业减费的总和。

为应对疫情对企业经营发展的影响，着力帮扶中小企业渡过难关，我国自2月起对企业缴纳养老、失业、工伤三项社会保险费实施了“免、减、缓”三项措施。

人社部养老保险司副司长亓涛介绍，目前，相关政策措施贯彻落实情况较好，减轻企业负担效果明显，深受企业欢迎和好评。截至11月底，全国三项社会保险费减免超过1.1万亿元，惠及1141万户企业，缓缴社会保险费699亿元；降低社保费率政策减少基金收入2500多亿元，合计减轻企业负担近1.4万亿元。

从实施效果看，政策有效纾解了企业经营困难。2-11月减免的社保费，超过2015年-2019年6次下调社保费率为企业减费的总和，力度大，时效性强。

网民非常关心，在连续两年养老保险基金大幅减收的情况下，养老金发放是否会受到影响。对此，亓涛回应说，“得益于我国经济多年快速发展，企业养老保险基金积累了比较可观的‘家底’，去年年底累计结余有5万亿元。从养老保险基金运行情况看，总体平稳，基金结余仍有4万多亿元。此外还有2万多亿元的全国社会保障战略储备基金，整体支撑能力还是比较强的。”

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)