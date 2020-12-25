聚焦六大行业 北京发布“限塑10条”

12月24日，《北京市塑料污染治理行动计划（2020-2025年）》（以下简称《行动计划》）正式发布，从十大方面详细勾画了北京五年内的塑料治理路径。五年内，北京将聚焦餐饮、电商等六大重点行业，严控塑料废弃物向环境泄露，减少不可降解一次性塑料制品使用。同时，促进替代技术和替代产品供给、促进塑料废弃物分类回收和循环利用。《行动计划》将与垃圾分类工作一同，系统性治理“白色污染”。

强化减塑力度

《行动计划》聚焦餐饮、外卖平台、批发零售、电商快递、住宿会展、农业生产等六大重点行业，强化减塑力度，严控一次性塑料制品向自然环境泄露。

其中，到2020年底前，全市餐饮行业禁止使用不可降解一次性塑料吸管，建成区外卖（含堂食打包）服务禁止使用不可降解塑料袋，建成区、景区景点堂食服务禁止使用不可降解一次性塑料餐具；到2021年6月底，全市餐饮行业禁止使用不可降解一次性塑料咖啡搅拌棒。

记者注意到，相比于11月的征求意见稿，《行动计划》考虑到餐饮企业咖啡搅拌棒库存消化和替代产品采购周期实际情况，将禁用不可降解一次性塑料咖啡搅拌棒的时间调整为2021年6月底，增加了6个月的缓冲期。

同时，鼓励外卖平台在点单环节设置“无需餐具”等选项，并给予积分等形式的奖励。鼓励外卖平台加大宣传力度，通过发放平台“专属绿色优惠券”等引导消费者选择；对于快递业，要求到2025年底，全市快递网点禁止使用不可降解塑料胶带。

北京公众环境研究中心主任马军认为，随着新业态发展，以往的塑料污染还没治理好，电商、外卖等导致的塑料垃圾问题还在加剧，因此更严格的“限塑令”是有必要的。

生活中，消费者点了“无需餐具”，商家仍配送一次性餐具的情况并不少见。马军告诉北京商报记者：“塑料治理必须要找准路径。其中一个路径就是抓住龙头，因为它产生的塑料量很大，资源能力也非常强。我们有生产者责任延伸的制度，平台也需要有塑料治理责任的延伸。”

此外，对于批发零售业，《行动计划》要求到2020年底，北京市建成区的商场、超市、药店、书店等零售业门店禁止使用不可降解塑料袋，集贸市场规范和限制使用不可降解塑料袋。到2025年底，北京市建成区集贸市场禁止使用不可降解塑料袋。

到2020年底，北京市建成区举办的各类展览、展会活动禁止使用不可降解塑料袋；农业生产方面，到2022年底，基本建立政府支持、市场主导的废旧农膜和农药、肥料包装废弃物回收处置体系，农膜回收率达到90%以上；到2025年底，住宿业逐步扩大不得主动提供一次性用品范围，并将实施范围扩大至乡村民宿。

分阶段实施

《行动计划》提出了三阶段目标。第一阶段到2022年，以举办北京冬奥会为契机，制定并组织实施北京冬奥会落实塑料污染治理的工作方案。届时，北京市塑料污染治理政策标准体系初步建立，重点领域塑料污染治理措施全面实施，一次性塑料制品消费量明显减少，替代产品得到推广。

第二阶段到2023年，全市重点场所、重点沿线塑料污染基本消除，重点用塑单位报告等基础性制度基本建立。据悉，重点用塑单位报告制度将先期在市级党政机关、连锁超市等领域，试点建立重点用塑单位一次性塑料制品使用情况报告制度，后续根据试点情况逐步完善。

第三阶段到2025年，塑料污染治理制度全面建立，科技支撑体系更加完善，低塑生活的良好社会风尚基本形成，努力成为国际超大型城市塑料污染治理典范。

今年以来，我国塑料污染治理顶层设计不断完善。1月，国家发改委、生态环境部发布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》（以下简称《意见》），按照2020年、2022年、2025年三个时间段，分步骤、分领域推进塑料污染治理整体工作，要求到2020年率先在部分地区、部分领域禁止、限制部分塑料制品生产、销售和使用。

7月，国家发改委等九部门又联合印发了《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》，重点围绕《意见》提出2020年底要完成的目标任务，对有关重点工作逐项提出狠抓落实措施，并明确了责任单位。

“塑料污染治理任务需要从生产、流通、使用、回收利用等多个环节加强全链条管理，禁限一批难回收、易泄漏的一次性塑料制品的生产流通和使用，替代一批不可降解一次性塑料制品，循环一批新型包装和物流载具，同时要建立健全高效回收体系，规范废塑料材料化利用，大幅提高塑料垃圾能源化利用比例。”国家发改委副主任唐登杰说。

结合垃圾分类

正如唐登杰所述，除了使用减量，高效回收体系也是避免塑料污染的一大方式。值得一提的是，北京推动建立了“1+1+N”塑料污染治理政策体系，加强系统性治理。包括此次发布的《北京塑料污染治理行动计划》和今年5月1日起正式实施的《北京市生活垃圾管理条例》。

“N”则为若干专项工作方案和标准规范，目前已发布7项，包括市市场监管局发布的《关于开展塑料袋专项整治行动的通知》，市农业农村局发布的《北京市2020年农业投入品废弃物回收处置工作方案》等。

《北京市生活垃圾管理条例》明确要求，全市禁止生产、销售超薄塑料袋，商品零售场所不得使用超薄塑料袋、不得免费提供塑料袋，餐饮和旅馆经营单位不得主动提供一次性餐具等，为全市塑料污染治理工作提供了地方法规保障。

“塑料污染整治可以和垃圾分类工作很好地结合。”马军告诉北京商报记者，“塑料垃圾需要高质量地收回来，不能说和各种油污混在一起，才能解决塑料治理‘最后一公里’的问题。北京自5月以来实施垃圾分类，整体有了一些推进，未来还能继续进步。垃圾分类做好的情况下，塑料垃圾解决就有了方案。回收价值高的塑料实现闭环收集，低附加值的、没有人愿意收集的，通过有限的补贴实现收集。”

中国人民大学环境学院教授宋国君也认为，需要加强塑料的回收利用。数据显示，全球目前被回收利用的塑料仅10%左右。宋国君告诉北京商报记者：“据我所知，从技术上、成本上来看，100%的塑料全部可以做到回收利用。如果全部做好回收利用，塑料污染就不复存在了。让大家节约使用塑料制品、以其他物品替代塑料也是很好的选择，但替代物的成本必须比塑料低。”

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)