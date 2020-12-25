聚焦直销银行 向左走还是向右走

10日之内，招商、邮储两家银行相继发布公告宣布，旗下直销银行获准筹建，时隔多年，独立法人直销银行短期内有望增至3家。批设显现提速迹象的背后，邮储银行直销银行为全资子公司，中信银行和招商银行旗下的直销银行则是联手互联网公司打造，“自营式”发展与“牵手”第三方如何抉择？面对此前的发展瓶颈，直销银行颇受争议，如何破旧立新、探索自身竞争优势也成为市场关注的话题。

两家前后脚获批

12月21日，邮储银行发布公告称，近日，该行收到《中国银保监会关于筹建中邮邮惠万家银行有限责任公司的批复》，获准筹建直销银行子公司，邮储银行持股比例为100%，拟作为该行所属一级全资子公司运营管理。这是国内第三家获准筹建的独立法人直销银行。

从公告透露的信息可以发现，直销银行沿袭了邮储银行的定位，践行“服务‘三农’、助力小微、普惠大众”的发展使命。同时要探索线上线下协同发展的创新商业模式。邮储银行称，该项投资是该行深化体制机制改革、积极探索金融科技创新的重要举措。

这已是月内第二家获批筹建的独立法人直销银行。就在12月11日，根据招商银行公告，该行当日收到银保监会批复，公司获批与京东数科全资子公司网银在线共同筹建独立法人直销银行招商拓扑银行。招商拓扑银行聚焦的客群，仍深挖于招行擅长的个人及小微领域，同时辅以京东的线上流量及场景等资源支持。

2017年11月，中信银行联合百度打造的百信银行开业，成为国内首家独立法人直销银行。此后一直未有新的独立法人直销银行获批。

“独立法人属性的直销银行，是数字经济时代的产物。根据近期市场动向判断，直销银行牌照已重新开闸。”麻袋研究院高级研究员苏筱芮如是说。

对于近期两家独立法人直销银行相继获准筹建，零壹研究院院长于百程表示，监管在此时放行直销银行，也反映出在互联网金融专项整治以及互联网贷款等众多业务监管办法出台后，监管方希望并支持持牌机构加大金融科技创新，提升业务效率，服务普惠人群。

银行业资深分析人士王剑辉进一步指出，目前的时点，直销银行批设显现提速迹象，或更多是出于监管政策平衡的考虑，此前监管在互联网金融方面有些规范限制，需要给传统银行开放出另一个发展空间，作为创新突破的出口，现在直销银行的增设或更多为了传统银行转型考虑，让传统银行在转型过程中有新的尝试领域和渠道，因而两家机构陆续加入尝试的行列。

“增加了两家机构，可能更多是一种阶段性现象，是相对提速，能否全面提速还有待观察。目前监管对于金融在互联网领域有快速甚至超前的发展保持谨慎，毕竟监管能力、各方技术水平还未到令人特别放心的水平。”王剑辉如是说。

自主还是互补？

在百信银行和招商拓扑银行两家直销银行中，银行与互联网公司方面的持股比例均为70%和30%，中邮邮惠万家银行则是首家由银行全资设立的独立法人直销银行。在“自营”独立发展和牵手第三方合作两种方式之间，传统银行如何抉择也成为市场关注的问题。

王剑辉表示，从新获批的机构来看，邮储银行独立经营可能更多基于网点优势考虑。邮储银行有邮政的网点优势，自带流量基础。招行虽然零售业务做得很好，但网点优势相对偏弱，与第三方合作可能更多出于技术水平考虑。

根据邮储银行2020年半年报显示，该行拥有近4万个营业网点，服务个人客户超过6亿户，定位于服务“三农”、城乡居民和中小企业。

“如果自身有网点优势或科技优势，可能就会选择独立经营，如果不具备特殊的优势，可能会选择跟优势比较明显的第三方合作，如何选就看银行自身的条件和发展诉求。”王剑辉如是说。

在于百程看来，与互联网巨头合作独立直销银行，或者申请直销银行子公司，是传统银行进行互联网银行探索的重要方式，直销银行可以在产品模式、运营模式、管理和激励方式上进行更好的创新，与互联网平台合作方一起也可以优势互补。合作设立模式互补性更强，子公司模式自主性更强，但不管哪种方式，与互联网公司之间的开放合作都必不可少。

特色化竞争是关键

从2014年2月民生银行直销银行上线以来算起，商业银行探路直销银行业务已经有近七年光景。直销银行通过线上渠道开展零售业务，可以突破物理网点限制，与个人网银相比，又突破了本行账户局限，可向他行用户开放，因此特别受中小银行的欢迎。有数据显示，目前国内推出直销银行业务（或实施类似经营业态）的银行已超百家。一般的直销银行多作为母行下属部门的形式存在。

然而，随之而来的产品体系单一、同质化严重等问题，也让直销银行走入了尴尬的发展瓶颈期。华夏银行、南京银行、浦发银行、平安银行等多家银行将直销银行业务与手机银行合并整合，在服务渠道上不断“做减法”。

于百程指出，由于受制于一些特定因素，直销银行这些年发展并不突出。首先，产品比较同质化，多数是以理财类产品为主，而借款等产品由于线上风控等体系不足而无法开展；其次，直销银行多数是银行内的一个部门负责，互联网基因也比较弱，独立性和权限不足，在银行内部也形成竞争。有些银行将其运营外包，但也面临产品合规和合作方风险等问题；再次，近几年银行数字化成为全行战略，手机银行成为零售业务的第一平台，直销银行的产品和服务在手机银行都可实现，因此，从银行自身来说，发力部门性的直销银行意义已不大。

从首家独立法人直销银行的业务拓展来看，北京商报记者查询百信银行App注意到，目前App上有“好会花”一款消费贷产品，而财富专区来看，该行自有产品不多，定期存款产品3个月-五年期限，年化利率1.59%-4.6%，同时也有“智存通”这类三年期创新型存款产品，若客户临时用钱可以提前支取按活期计息或选择存单质押贷款方式，若逾期用存单抵偿。与自有产品相比，该行App内代销产品较多，主要以理财子公司产品为主，同时还有银行理财、保险资管产品。

王剑辉表示，在目前的状况下，直销银行可能更多是传统银行面对互联网金融发展做出的一个应对的措施，是应对竞争态势做出一个新的尝试，未来直销银行不应局限于网上银行等概念，需要有独立创新高效率的组织结构、独立的奖惩机制激励机制、独立的风险控制机制和风险控制能力、独立的资金来源和客户群体。经营模式上也需要有更多的科技手段创新和领先的应用，走出一条特色化竞争之路。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)