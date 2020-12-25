原标题：日本经济明年恐难恢复至疫情前水平

即将过去的2020年，疫情肆虐全球，让日本经济陷入前所未有的衰退，经济下滑之剧烈超过美国；展望2021年，日本经济虽有望继续缓慢复苏，但恐难以恢复至疫情前水平。

今年前两个季度，日本经济按年率计算分别实际下滑2.1%和29.2%，二季度经济下滑幅度之深成为有可比统计以来最大降幅。第三季度日本经济虽然出现创纪录升幅，实际增长22.9%，但预计接下来经济复苏的步伐会比较缓慢。

纵观全球，疫情在日本的扩散相对缓慢、平稳，那么，日本经济何以出现如此深度的下滑，且恢复缓慢？

实际上，在疫情发生之前，日本经济已经开始走下坡路，截至今年第二季度，日本经济已连续3个季度下滑。受消费税加税等因素影响，2019年第四季度开始，内需低迷就成为经济疲软的主要拖累因素。

在第三季度的创纪录经济回升中，个人消费环比回升5.1%，不过与二季度8.1%的降幅相比，恢复力度明显不足。

与此同时，内需的另一个支柱设备投资继续下滑。由于业绩恶化、经济前景不透明，企业投资意愿持续低迷，设备投资环比下降2.4%；住宅投资环比下降5.8%。

第三季度，外需对经济增长的贡献超过内需。由于汽车等制造业产业明显回暖，出口呈现显著的环比增长，但进口降幅更加显著，成为外需扩大的重要原因。截至11月，日本出口已连续24个月同比下降。进口降幅更大使净出口获得拉升、外需对经济增长贡献大于内需的现象，一定程度上掩盖了日本潜在增长动能不足的问题。

经济学家认为，日本经济第三季度回升一方面源于政府经济刺激计划的效果，另一方面是因为前期被抑制的需求得到释放，属于大跌后的补涨，但这两个刺激因素都很难长期持续。

经济再生担当大臣西村康稔在三季度数据发表后表示，相对于潜在供给能力，日本经济的需求不足问题长期存在，三季度存在30万亿日元以上的需求缺口，因此，让日本经济回到内需主导的增长轨道非常重要。

为应对后疫情时代日本经济增长面临的诸多课题，12月，日本政府通过了总规模达73.6万亿日元的本财年（至2021年3月底）第三次大规模经济刺激计划，批准了财政支出规模为21.8万亿日元的本财年第三次补充预算案，进一步加大经济刺激力度，希望给经济复苏注入新动能。

第三次大规模经济刺激计划着眼经济结构转型，通过设立基金等一系列扶助手段引导和推动产业经济向零排放的绿色经济转型、推动日本经济向数字经济转型。经济结构转型各种对策项目的总规模约为51.7万亿日元，约占经济刺激计划总规模的七成。

绿色转型已经引发产业界的不满。日本汽车工业协会会长丰田章男日前炮轰政府2030年代中期禁售燃油车的转型目标，称政府应该做的是改革国家能源供应结构，禁售燃油车不仅会使日本汽车行业的商业模式崩溃，全面电化也将加重燃煤供电的污染。

结构转型的推进势必艰难。很多国家将先进的数字化技术用于抗疫，日本却出现了各种政府补贴及优惠贷款申请的“大堵车”，经济刺激政策迟迟难以送达至最需要的人，凸显日本在数字行政和数字经济方面的滞后。

推进行政和经济的数字化，是日本首相菅义伟目前最为重视的问题。为了把分散在内阁府、总务省、经济产业省等各部门的数字政策集中起来，实现一元化，他提出创设数字厅。目前，自民党正以前所未有的速度和力度推动这一计划，力争于明年9月使之成立。

日本政府12月18日发表最新经济预测，下调2020财年实际经济增长率至负5.2%；同时，考虑到新经济刺激计划的效果，将2021财年的实际经济增长率上调至4%。

虽然日本政府描绘的蓝图相对乐观，称至2022年3月底，日本经济有望恢复至疫前水平，不过，国际机构和日本经济学家对日本经济的看法却有更多的保留。

国际货币基金组织10月份发布的亚太地区经济展望报告预计，日本经济2020年或衰退5.3%；2021年的经济增幅或仅有2.3%。

日本经济研究中心12月汇总的最新民间预测结果显示，2020财年日本经济降幅为5.4%，2021财年经济增幅为3.4%。

目前，疫情在日本的扩散持续加剧，新增感染人数不断创出新高，疫苗注射的开始与普及时间尚不明确，政府已被迫紧急叫停全国范围的一系列消费补贴活动，日本经济在2021年恢复至疫情前水平确实不容乐观。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)