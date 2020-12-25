农业农村部：明年国内农产品市场有望继续保持稳定

记者12月24日从农业农村部获悉，今年我国粮食生产再获丰收，稻谷、小麦库存保持历史高位，生猪产能恢复势头良好，畜禽及果蔬生产稳定。明年国内农产品市场有望继续保持稳定，特别是元旦春节期间，“米袋子”“菜篮子”重点品种供给总量充足、品种丰富。

据农业农村部市场与信息化司司长唐珂介绍，在节日消费拉动和生产流通成本增加支撑下，预计农产品总体价格将呈季节性波动上涨走势，但大幅上涨可能性不大，需要持续关注后期低温雨雪天气、疫情对农产品正常产销的影响。

唐珂表示，我国始终坚持“谷物基本自给、口粮绝对安全”战略，从国际市场上进口大米、小麦、玉米三大主粮的数量不大，主要是用于品种和年度间余缺调剂，国内市场与国际市场的相互影响有限。下一步，将毫不放松抓好粮食和生猪生产，做好农产品市场调控，落实好“米袋子”省长负责制和“菜篮子”市长负责制，切实保障好城乡居民粮食等主要农产品供给。

在“米袋子”方面，唐珂表示，由于稻谷、小麦连续多年丰产、库存充裕，近年来我国粮价持续低位运行，今年受疫情、灾情及资本炒作等影响，部分品种价格呈阶段性恢复上涨走势，但总体仍然保持基本稳定。今年我国小麦、稻谷产量均稳中有增，库存依然处于历史高位，预计后期口粮总体价格将继续以稳为主。

在“菜篮子”方面，唐珂表示，今年秋冬季以来，随着猪肉市场供给持续改善，价格连续三个月回落，蔬菜生产保持稳定，价格季节性回落，“菜篮子”产品供给形势总体上好于去年同期，价格也呈稳中有跌的走势。其中，猪肉价格小幅上涨后有望趋稳。11月份，能繁母猪存栏同比已连续6个月增长，生猪存栏同比已连续5个月增长，预计元旦春节期间猪肉供应量比上年同期明显增加，猪肉价格在春节前受需求拉动可能小幅震荡上升，春节后企稳回落。

针对粮食安全问题，农业农村部种植业管理司一级巡视员陈友权表示，今年粮食生产形势比较好，全年粮食面积达到了17.52亿亩，比上年增加1056万亩，扭转了连续4年下滑的势头，总产量达到13390亿斤，比上年增加113亿斤，连续6年保持在13000亿斤以上。全国粮食人均占有量达到了480公斤左右，高于400公斤的国际粮食安全标准线。“口粮绝对安全、谷物基本自给”有保障。明年将确保粮食种植面积稳定在17.5亿亩以上，同时优化种植结构，增加偏紧的农产品供给，着力提高单产，确保粮食总产量保持在13000亿斤以上，把中国人的饭碗牢牢地端在自己的手中。

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