A股商誉规模1.28万亿 114家公司暗藏“商誉雷” 

12月24日，因四家收购的公司经营状况持续恶化，突然拟计提巨额商誉减值，数知科技股价一字跌停，跌幅达19.93%。

同花顺数据显示，截至2020年三季度末，全部A股商誉规模共计1.28万亿元，商誉占净资产（股东权益）比例为2.84%，金额和占比较前两年同期均有所回落。不过，《经济参考报》记者也注意到，仍有114家公司商誉占净资产（股东权益）比例大于50%，减值风险较大。其中，传媒领域27家，占比近四分之一。业内人士提醒，对于前期并购行为较多、并购规模较大的上市公司，如果其收购标的业绩不及预期，则需警惕商誉减值风险。

多家公司宣布计提商誉减值

临近年末，A股市场闪崩股频现。而在众多闪崩股中，部分公司“商誉地雷”成为其中重要诱因。

深交所24日向数知科技下发关注函，要求公司逐项列示截至目前公司并购资产形成商誉的具体事项、时间、金额及历年来计提商誉减值准备的情况；核查并购标的前期业绩的真实性，说明公司以前年度商誉减值计提是否充分；说明公司是否存在本报告期进行业绩“大洗澡”的情形。

根据数知科技公告，经其财务部门初步摸底及测算，截至2020年11月30日，公司因收购BBHI公司形成的商誉562767.71万元、收购日月同行形成的商誉33236.71万元、收购金之路形成的商誉8503.84万元、收购鼎元信广形成的商誉5560.08万元，上述公司经营状况持续恶化，将出现商誉减值，对公司的经营管理产生不利影响，预计减值金额约为人民币56亿元至61亿元。三季报显示，数知科技前三季度净利润仅1675万元，同比下降97%。其中，BBHI公司前三季度净利润7012.33万元，同比下降83.54%。24日收盘时，数知科技总市值仅为50.86亿元，公司股价年内已重挫近四成。

除了数知科技，近期也有多家公司宣布计提商誉减值。12日，信立泰公告，受到公共卫生事件及冠脉支架集中带量采购未中标影响，全资子公司苏州桓晨未来经营盈利情况受到不利影响，且不利影响的持续性存在不确定性。由此，信立泰将对苏州桓晨计提商誉减值2.83亿元；14日，*ST瀚叶公告，公司控股子公司炎龙科技经营状况未达预期且业绩出现下滑，公司可能存在计提商誉减值、信用减值损失的有关风险，计提减值准备金额约7.18亿元，目前公司股价已不足2元。

“出现闪崩的公司中，部分存在商誉占比过高，资产质量不佳的情况，一旦经营状况不好，就会面临着巨大的商誉减值风险。根据《企业会计准则》规定，商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了做减值测试。除了可能的大环境因素，造成商誉减值的原因还包括在业绩承诺期间没有完成承诺，业绩承诺期满后不用再粉饰报表以及一些并购本身涉及利益输送等。”一家审计机构人士指出，“对于商誉高企的公司，投资者还是应保持谨慎。”

传媒等行业商誉减值风险高企

同花顺数据显示，截至2020年三季度末，全部A股上市公司商誉规模共计1.28万亿元，商誉占净资产比例为2.84%，与2019年的1.39万亿元、3.40%以及2018年的1.44万亿元、4.04%相比，均出现回落。

A股整体商誉减值风险逐年缓释，但从局部看，个别板块依然压力较大。数据显示，截至2020年三季度末，申万一级行业中医药生物、传媒、计算机商誉规模绝对值居前，分别为1508.19亿元、1226.05亿元和1080.44亿元。从商誉占净资产比例看，数知科技所属的传媒行业以及休闲服务行业是最大两个“雷区”，分别为18.91%、18.06%，计算机行业和医药生物行业分别为16.01%和10.31%。

从个股看，截至三季度末，有114家上市公司商誉占净资产比例超过50%。其中，传媒领域有27家，占比近四分之一，医药生物、机械设备和计算机领域分别有19家、14家、12家。其中，商誉达4.62亿元、归属于母公司所有者权益仅9.99万元的*ST盈方居首，商誉占净资产比例高达462341.72%，华谊嘉信、ST中安、众应互联、紫光学大的这一比例超过1000%，此外，*ST恒康、仁东控股等21家公司超过100%。

近年来，高商誉公司也是监管的重点关注对象。今年8月发布的《深圳证券交易所上市公司风险分类管理办法》规定了上市公司分类等级不得为正常类的12种情形，其中第三种即“期末商誉占净资产比例超过50%”。此外，《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》也新增了资产减值或核销资产的相关披露规定，并对公司应识别商誉减值迹象并至少每年进行商誉减值测试等作出要求。

有机构指出，高商誉存在两大“暗礁”：一是对于商誉是否减值、何时减值、减值多少，公司一般具有较大的自由裁量权；与此同时，商誉区别于摊销，减值损失仅反映当年，而摊销则会对未来若干年度的损益产生影响，因此，这使得商誉成为上市公司操纵盈余的一种手段；二是从资产变现角度，商誉并非是一项真正的资产，其无法单独出售或者变现，并不能用于真正债务偿还，高商誉易低估债务水平。

商誉占股东权益比例较高的上市公司

数据来源：同花顺（根据三季报数据整理）

证券代码证券名称商誉（亿元）股东权益（亿元）商誉占股东权益比例000670.SZ*ST盈方4.61830.0010462341.72%300071.SZ华谊嘉信3.80660.15322485.27%600654.SHST中安9.40310.40442325.36%002464.SZ众应互联9.41240.41742254.94%000526.SZ紫光学大15.28381.30391172.20%002219.SZ*ST恒康9.89801.4577679.00%600614.SH*ST鹏起6.19431.2848482.11%600610.SHST毅达2.10020.5280397.78%002354.SZ*ST天娱18.56335.4124342.98%002306.SZST云网0.16020.0547293.18%

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)