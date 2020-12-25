年内基金发行突破三万亿 公募机构头部效应凸显

截至12月24日，年内新成立的基金发行总规模已超过3万亿元，创下公募基金行业新的历史纪录，而这一数值也逼近2017至2019年三年基金发行总规模之和。从基金类型来看，主动权益基金、“固收+”等产品增势突出，其中主动权益基金发行总规模超过1.5万亿元，占据年内基金发行的“半壁江山”。
2020年以来，公募基金在去年的高起点上再次实现了庞大的发行规模。同花顺数据显示，截至12月24日，年内共发行了1432只基金，调整后的发行份额达到3.11万亿份，相比较2019年全年的发行规模1.42万亿份，增长近119%，实际上，公募基金2020年发行规模已经逼近2017年至2019年三年基金发行总规模之和。
从基金类型来看，主动权益类基金是新发队伍的最大驱动力。同花顺数据显示，2020年以来，主动权益基金发行总规模超过1.5万亿元，占据基金发行的半壁江山，近100只主动权益基金采用按比例配售，25只基金发行规模超过百亿元。
另一方面，偏债混合型基金和二级债基的规模也迎来了爆发式增长，“固收+”策略开始成为市场主流之一。截至目前，全年共发行超300只“固收+”产品，累计规模接近3500亿元，超过2019年发行规模的6倍。
从发行机构来看，公募机构头部效应日渐凸显。据植信投资研究院统计，截至12月中旬，累计142 家基金公司发行非货币基金，其中规模排名前十的基金公司占总规模的40.8%，规模排名前14的基金公司累计发行规模占总规模的一半以上，展现出较为明显的头部集中度。
随着政策信号的释放，未来或有更多资金“借基入市”。12月22日，在对2021年资本市场的重点工作部署上，证监会表示，要着力加强资本市场投资端建设，增强财富管理功能，促进居民储蓄向投资转化，助力扩大内需。推动加强多层次、多支柱养老保险体系与资本市场的衔接，继续大力发展权益类公募基金，推动健全各类专业机构投资者长周期考核机制。
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