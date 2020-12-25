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事关钱包，你的个税专项附加扣除确认了吗？

2020年12月25日08:26  来源：中国新闻网
 

　　中新网客户端北京12月25日电(记者 李金磊)新个人所得税法增加了子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息、住房租金、赡养老人六项专项附加扣除项目。按照相关规定，如果纳税人的个人所得税专项附加扣除信息有变化，应在2020年12月31日前进行确认，以便享受政策红利。

　　哪些情况需要修改专项附加扣除信息？

　　主要有以下几种情况需要修改专项附加扣除信息：

　　子女和老人基本信息发生变化，需要修改2021年子女教育和赡养老人扣除情况；

　　夫妻一方不再申请住房贷款利息专项附加扣除，在2021年由另一方申报；

　　房租和房贷需要替换扣除，即2021年不再申报住房租金，改为申报住房贷款利息等。

　　2021年度个税专项附加扣除已经开始确认。

　　如何确认专项附加扣除信息？

　　以通过“个人所得税”APP申报为例：

　　进入APP首页后，点击热点专题“开始确认2021年度专项附加扣除啦”，然后选择扣除年度“2021”，就可以开始确认各种信息了。

　　对普通纳税人来说，如果2021年的专项附加扣除信息无变动，那么只需在2020年基础上一键确认即可。

　　如果需要修改申报方式、扣除比例等相关信息，要在2020年度信息基础上，点击“待确认”之后进入相关修改页面进行修改。

　　对于需要作废去年已填写的专项附加扣除项目，比如2021年不再申请赡养老人专项附加扣除，点击“待确认”状态的赡养老人信息后，点击“删除”，再点击“一键确认”即可。

　　对于需要新增专项附加扣除项目，比如2021年新增子女教育扣除，需要申报填写，可在进入热点专题“开始确认2021年度专项附加扣除啦”后，选择扣除年度“2021”再点击“子女教育”进行申报。

　　税务部门提醒，若未能及时关注、修改，可能会对明年继续享受政策带来一定影响。比如，若任职受雇单位发生变化而未更新，新的任职受雇单位将无法获取相关信息并据以办理扣除；若享受专项附加扣除政策的条件发生变化而不修改、仍按原条件在明年继续享受，还可能影响纳税信用。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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