合景泰富持续赋能城市发展

在成都金融城悠方购物中心，一楼东边入口处有一家特斯拉（Tesla）体验店。

“特斯拉目前在全国拥有超过120家体验店及服务中心，而成都悠方体验店的销售业绩在去年位列全国第三。” 2020年8月，悠方4楼会员中心的会客室里，合景泰富成都公司商业板块片区副总经理陈妍妍说。

她介绍说，“成都悠方不是简单的购物中心，而是融合了住宅、写字楼、公寓、酒店等不同业态的综合体，已经成为了成都高新区乃至南城区域的美好生活体验中心。”

据悉，成都悠方（UFUN）购物中心由合景泰富打造、合景悠活运营管理。那么，作为一家粤派房企合景泰富是如何在成都打造多元化产业？

合景泰富相关负责人表示，精准的市场定位，精良的硬件配套，贴心的客户服务等，使得悠方自2018年5月开业起，便迅速成为成都金融城的时尚生活中心。

数据显示，悠方工作日客流3.6万，周末客流4.5万，与其他大部分商场截然不同的是，平时客流为工作在金融城的商务人群，周末客流为金融城的居住人群，这两类客群形成了持续稳定的有效互补，让这里的商业氛围愈加浓厚。

上述负责人强调，成都悠方不仅受到消费者的欢迎，也获得了商户的推荐。

“开门店最关键的三个因素是什么？地段，地段，还是地段！”香港I.T集团西南区域拓展负责人李佳蒙女士从开业伊始就果断占位，在悠方的不同位置规划了3个品牌门店。

在她看来，悠方覆盖了金融城区域的社区客户和白领客户，客流稳定且消费能力强，“我们从实际数据看，成都悠方各品牌门店的成交率都很高。度过新冠疫情最严重那段时间后，在我们所有门店里，悠方店率先实现业绩反弹，速度最快，效率最高。这给我们其他门店也带来了强烈的信心。”

李佳蒙说，“合景泰富很有诚意，它先开发了誉峰，汇集了成都乃至西南地区的城市精英逐渐入住，先把人气做起来，再开购物中心。对于我们品牌方来说，这真是一个很暖心的操作。”

无独有偶，华为终端四川体验店总经理苏朋，早早地就选择在悠方开设了华为体验店，并在全面比较了成都金融城区域的多个购物中心之后，最终将旗舰店级别的华为展厅落在了与悠方一街之隔的成都摩方购物中心。

苏朋认为，这是一个定位更加年轻化，聚焦时尚社交，引领潮流消费的购物街区。“通过摩方与悠方的优势互补，合景泰富已经将这一片打造成了成都南城品质生活消费的增长点。随着U8酒吧街、W酒店的开业，将会形成一个全天候商业闭环，可以把优质的商业人群和年轻人留住。”

2020年是合景泰富成立的25周年。“曾有前来考察的业界交流评价说，我们是城市商业发展的缔造者。”作为成都人，合景泰富成都公司总经理唐凌深感荣耀，他说，“我们有幸参与并建设了成都的新面貌，能将个人成就、公司发展与一座城市的历史紧密相连，实乃荣幸至极。感恩公司，感恩时代。”（许维娜）

(责编：许维娜、杨曦)