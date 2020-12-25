浦发银行发布“浦慧税贷” 助力普惠金融

为缓解小微企业融资难题，有效服务实体经济。近日，浦发银行新推出了一款助力普惠金融的产品——“浦慧税贷”。截至目前，浦发银行零售信贷业务已累计为个体工商户、小微企业主提供超过1000亿资金支持。

据了解，该产品是一款全数据驱动、全流程在线的免担保信用贷款产品，打通了小微企业与个体经营者的“双信用”，汇集了企业税务数据、企业发票数据、政府大数据、企业法人个人征信、企业对公征信和浦发数据等，通过形成更丰富的客户画像，来打造普适性更强的线上经营性贷款。申请人无需抵押，可实现最高300万元贷款，额度循环使用，支持自主支付和受托支付。

值得一提的是，该行为配合“浦慧税贷”等产品的推出，同步为小微企业主专门量身打造了一款“浦慧”APP，通过苹果商店或安卓市场即可下载，小微企业主通过手机就能申请个人经营性贷款，较以往冗长的贷款流程，客户体验将有所提升。

此外，浦发银行小微专属APP内还为个体工商户和小微企业主量身定制了名下企业及个人账户管理、转账支付以及其他增值服务，成为针对个体工商户和小微企业主的智能化服务平台。

据悉，浦发银行是国内较早运用互联网大数据技术开展互联网贷款业务的商业银行。此前浦发银行在支持实体经济发展方面，以大数据能力为基础，借助移动互联、评分卡、策略管理工具及反欺诈规则等技术，在为小微企业主和个体工商户提供普惠金融服务时，已实现大数据驱动下的全流程在线、全自动审批。（许维娜）

(责编：许维娜、夏晓伦)