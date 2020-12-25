中国制造强国发展指数位居第四 增长态势明显

新华社北京12月25日电（记者彭韵佳）中国工程院等机构于25日发布《2020中国制造强国发展指数报告》。《报告》显示，2019年中国制造强国发展指数位居第四，属第三阵列。
“制造强国发展指数由规模发展、质量效益、结构优化、持续发展四个分项数值构成，能综合反映一国制造业的发展水平。”中国工程院副院长钟志华介绍，基于世界银行、世界贸易组织等机构的最新数据，中国工程院制造强国战略研究课题组利用制造强国评价指标体系，对9个国家进行制造强国发展指数测算。
“这几年中国制造强国发展指数在进步，与发达国家差距在缩小。”中国工程院院士朱高峰说，自2012年至2019年，中国、美国、德国等5个国家制造强国发展指数呈现增长态势，中国增长最为明显，增长数值为18.53个点。
《报告》显示，2019年，中国、美国、德国、日本等9个国家制造强国发展指数排名及所处阵列相较2018年均未发生变化。美国制造强国发展指数持续高于各国，处于第一阵列，综合优势突出；德国、日本稳居第二阵列，相对优势明显；中国、韩国、法国、英国处于第三阵列，中国居前。
从中国各分项指数来看，“规模发展”仍是制造强国进程中的主要支撑力，制造业总体上仍未摆脱规模拉动的发展路径，中国在“质量效益”、“结构优化”、“持续发展”三项数值总值较2018年均略有提升，但与第一、第二阵列国家仍有差距。其中，中国成为各国中唯一实现“质量效益”分项数值持续增加的国家，但因绝对差距明显且提升幅度较小，质量效益仍是我国制造业的最大弱项。
作为“制造强国战略”研究的重要组成部分，《中国制造业重点领域技术创新绿皮书——技术路线图(2019)》显示，预计到2025年，通信设备、先进轨道交通装备、输变电装备、纺织技术与装备、家用电器五个优先发展方向将整体步入世界领先行列，成为技术创新的引导者。
中国工程院院士单忠德介绍，为持续推动实现由制造大国向制造强国转变，要保持制造业比重基本稳定，深度拓展国内国际双循环新格局下制造业发展新空间；突破制造业增加值率提升瓶颈；遏制基础产业占比下降趋势；加大制造业创新支持力度，持续促进优质要素资源向制造业有效集聚。
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