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中建国望府&诸葛找房专场豪宅圆桌派举行

2020年12月25日23:09  来源：中国网
 
原标题：墅见山河 写意中国|中建国望府&诸葛找房专场豪宅圆桌派圆满落幕

　　12月23日，主题为“墅见山河 写意中国”的诸葛找房专场豪宅圆桌派，在中建·国望府项目售楼处圆满召开。

墅见山河 写意中国|中建国望府&诸葛找房专场豪宅圆桌派圆满落幕-中国网地产

　　“墅见山河 写意中国”诸葛找房专场豪宅圆桌派活动现场

　　第一篇章 墅见山河

　　西山之对、永定河畔、园博园旁

　　北京“东富西贵”的楼市格局，由来已久。据中建·国望府营销总监戴琦介绍，位居太行之首的西山,可谓北京城龙脉之所在，文化渊源深厚。数百年来，北京城的构建在很大程度上，也是呈现出“借景西山、借势西山、借水西山”的特征。

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　　中建·国望府营销总监 戴琦

　　“中建·国望府近邻丰台科技园西区,北侧是石景山冬奥板块，深受西山这片豪宅热土与生俱来的文化、地脉滋养，还可畅享丰台、石景山的双向发展辐射,每一席都是收藏品踞。”

　　在戴琦女士看来，位处“西贵”之地的中建·国望府，不仅在择址上延续了西山独有的皇家贵气，还承继着区域未来恢弘的发展格局，可以说是西贵版图上的一颗璀璨明珠。

　　“西贵之地卧虎藏龙，随着时代的发展，高净值人群对住宅产品的消费主张也随之升级，然而区域内的豪宅产品却多年未曾更新。这个项目在这儿，首先是一个区域标杆，而且也是整个北京西边别墅未来的一个标杆，一个风向标。”

　　一点资讯房产事业部总裁邢彪表示，中建·国望府的入市，不仅带来了西山、永定河的山水文明结合，更是罕见地再现了商品房约0.8的超低容积率，无论是区域还是产品层面，都极为契合高净值客群对于新时期豪宅的硬性配置需求。

　　在央广网房产总经理鄂佳宇看来，中建·国望府项目，无论是地理位置还是交通脉络，都具备了高度的不可复制性。

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　　中建·国望府所处地理位置

　　“从周围的环境来讲，不光有西山，还有永定河、园博园和北宫森林公园。再说到交通方面，京港澳、莲石路、西五环，都是快速路，基本上都很方便。虽然北京市政在向通州副中心发展，但是金融产业配套还是向西发展的，所以我认为这一点上，项目也是抓住了市场上稀缺的点，覆盖到了西边的重要人群。”

　　第二篇章 土地文脉

　　匠著皇家文脉的园林景观造诣

　　“一直以来，古代造园艺术都以追求自然精神境界为最终和最高目的，讲究的是天人合一”，在界面新闻编委李慎看来，中建·国望府，将古代园林元素与现代中式设计手法结合,再现自然幽静,大隐于园的东方山水意境,构成了中国人居的一方心灵栖所，更符合西贵客群的置业需求。

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　　中建·国望府效果图

　　越是西贵之地，开发商对于豪宅作品的打造，越需要更多考量。36氪未来地产事业部总经理李欣悦认为，成功的豪宅产品，在对于园林的打造上，更应该注重自然与人文的结合，这样才能不辜负这片土地，不辜负未来所服务的业主。

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　　中建·国望府实景图

　　“中建·国望府作为一个高端项目，将‘国望八景’的宫制技艺与历史进行高级的呼应，单从对传统文化沿袭的这个层面上来讲，项目就具备了特别大的优势。我们今天也看到，这么高端的一个项目，竟然有这么多的客户在看，也从侧面说明了市场对中建·国望府的认可。”

　　第三篇章 宫制城墅

　　启映古都肌理 北京首座宫制城墅

　　在深度沿袭土地之后, 中建·国望府找到了最独特、最能代表中国传统文化和技艺的紫禁城这一强大IP,打造出独特的皇家宫制合院符号，承载了市场对高端别墅项目的美好愿景。

　　“盖房子其实是以人为本，而建别墅更要以人为本，因为它是购房者幸福感和安全感的综合体。中建国望府的院子，就给我留下了非常深刻的印象。”

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　　中建·国望府实景图

　　微博房产华北区域总经理张坤看来，作为生活进阶的别墅产品，是实现购房者追求美好生活的缩影。中建·国望府对于中式合院的打造，无论是府门进制、建筑规制还是皇家造景功法,都完美呈现出更符合当代人居美学和居住潮流的中式韵味，无不令人印象深刻。

　　和讯网副总编辑、房地产主编对于豪宅产品的见解，恰好与中建·国望府的产品设计理念不谋而合。

　　“我们看到项目仿照故宫做的挑檐，既古朴雅致；将手工錾刻融入院门，以文化与建筑的融合，纳入中建国望府的归家礼仪之中，又彰显了当代审美的时尚感以及精致感。现在是价值投资的黄金10年，在对传统文化的认同感上，中建国望府把握住了高端用户的置业特点，是比较符合高净值人群需求的。”

　　第四篇章 绝版孤品

　　仅92席的纯低密墅区 繁华与底蕴交叠

　　在“限墅令”下，低密别墅的居住形态越发稀贵。中建·国望府，在城市与山水之间交融，繁华与底蕴交叠，以仅约0.8的商品房容积率，成为目前豪宅市场上极为罕见的纯低密墅居。

　　新京报房产新闻主编陈哲婉表示，中建秉承央企匠心的坚守，表现在了对于产品细节的每一毫米精准苛求。“中建·国望府以超低容积率，打造阔景院墅，全方位满足高端客群的院居需求，而以绝版孤品姿态入市的高端品质生活，也必将得到广大客户的赞誉及倾心。”

　　中建国望府的宫制技艺，不仅代表了中国建筑文化的精髓，后期的绿城物业服务，也精准匹配了高端别墅产品的调性。在中国网地产原创主编张增艳看来，无论是产品还是服务，中建·国望府都为高净值人群提供了特别好的选择。

　　在此次诸葛找房专场豪宅圆桌派活动最后，诸葛找房特邀主持人甘放先生表示，在西山文脉孕育之下诞生的中建·国望府，既是资源的占有者更是独享者。

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　　中建·国望府样板间

　　作为北京首座宫制的纯低密别墅，中建·国望府以92席的稀缺和不可复制，打造建面约690平方米的明星合院、约520平方米的主力合院和约250-310平方米的叠拼，代表了中建央企担当的匠筑之道，也必将成为具有时代意义的人居之作。

(责编：夏晓伦、毕磊)
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