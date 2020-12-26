今年交通固定资产投资预计完成超3.4万亿元

本报北京12月25日电 （记者刘志强）记者从交通运输部获悉：2020年全国交通固定资产投资预计完成34247亿元，其中铁路7780亿元、公路水路25417亿元、民航1050亿元。

2020年，预计全年投产铁路营业里程4585公里，其中高铁2416公里，新改（扩）建高速公路12713公里，新增城市轨道交通运营里程1100公里。预计明年全年完成交通固定资产投资2.4万亿元左右。

货运量连续多月保持正增长，其中11月同比增长7.1%。预计全年完成港口货物吞吐量145.7亿吨，同比增长4.4%；快递业务量突破800亿件，同比增长30%。客运持续稳定恢复，11月营业性客运量已恢复至去年同期的67.4%，其中铁路恢复至79.4%、公路恢复至63.1%、水路恢复至72.6%、民航恢复至83.7%。

物流降本增效深入推进。2020年，大宗货物“公转铁”“公转水”深入推进，预计累计完成铁路货运增量7.8亿吨，水路货运增量5.7亿吨，沿海港口大宗货物公路运输量减少约3.7亿吨。3批70个多式联运示范工程完成集装箱多式联运量480万标箱（TEU），全国港口集装箱铁水联运量预计同比增长30%。在交通运输领域继续推进减税降费，预计全年可量化降低物流成本超过1300亿元。

《 人民日报 》（ 2020年12月26日 01 版）

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