农产品贸易额同比增长8.2%

本报北京12月25日电 （记者高云才）记者从农业农村部获悉：今年以来，各级农业农村部门全力以赴克服困难，农业对外贸易实现新突破，多双边国际合作呈现新亮点。前11个月，农产品贸易额2220亿美元，同比增长8.2%。
稳定农业外贸基本盘，为农业走出去纾难解困。
农业农村部启动农业贸易高质量发展基地建设，指导广东、广西、江苏、浙江、河北等以基地带动标准化生产，创新形式组织食博会、薯博会等线上线下融合的农业展会，推动出口退税政策调整，水果茶叶等特色农产品出口实现逆势增长，水产品出口增幅由负转正。同时，通过中俄农业合作机制推动解决走出去企业春播人手短缺问题，建立稳农业外贸外资信息直报制度，“点对点”指导重点企业应对疫情复工复产，举办多场贸易投资对接活动，帮助企业在疫情中开拓对外业务。
加强对外援助应对疫情灾情，展现负责任大国形象。
年初，沙漠蝗肆虐巴基斯坦和非洲多国，对当地粮食安全构成严重威胁。农业农村部派出工作组，深入巴基斯坦灾情一线，帮助制定救灾方案，开展灭蝗培训；指导国内企业紧急复工复产，向巴援助药物药械。同时双方签署相关合作文件，将在巴建立植物病虫害可持续治理中心，实现长效防控。
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