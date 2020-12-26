本报北京12月25日电 （记者葛孟超）国家外汇管理局25日发布数据显示，今年前三季度，我国经常账户顺差1687亿美元，与国内生产总值（GDP）之比为1.6%，继续处于合理均衡区间。
数据显示，国际收支口径的货物贸易顺差3402亿美元，同比增长12%，主要是货物贸易进出口情况好于预期；服务贸易逆差1168亿美元，同比收窄42%，主要是疫情期间跨境旅行减少，旅行逆差同比收窄46%。
国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，当前，直接投资、证券投资和存贷款等各类跨境交易有进有出，境外主体投资持有人民币资产和境内主体配置全球资产均保持活跃。
从数据上看，前三季度，我国对外投资增长总体快于外来投资，非储备性质的金融账户资产净增加4080亿美元，同比增长1.7倍；对外负债净增加3376亿美元，同比增长1倍。
“预计全年我国国际收支将继续呈现总体稳定、基本平衡的格局。”王春英说。
当日，外汇局还公布了2020年9月末国际投资头寸表。数据显示，2020年9月末，我国对外资产81666亿美元，较6月末增长3.9%；同期，我国对外负债60128亿美元，较6月末增长6.2%。
王春英表示，我国国际投资头寸状况总体稳健，对外金融资产和负债规模受交易、资产价格变动和汇率折算等综合影响，均呈现增长，储备资产保持基本稳定。
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