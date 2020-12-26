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前11月

软件业务收入同比增长12.5%

2020年12月26日05:06  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京12月25日电  （记者韩鑫）记者近日从工信部获悉：1—11月，我国软件和信息技术服务业持续恢复，收入增速平稳，前11月软件业务收入为73142亿元，同比增长12.5%，增速较1—10月提高0.8个百分点。此外，1—11月，全行业实现利润总额9009亿元，同比增长7.1%。

　　软件产品收入增速持续上升。1—11月，软件产品实现收入19749亿元，同比增长10.1%。其中，工业软件产品收入达到1794亿元，同比增长12.5%，较1—10月提高2.1个百分点。


　　《 人民日报 》（ 2020年12月26日 07 版）
(责编：胡永秋、岳弘彬)
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