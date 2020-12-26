今年底央企资产总额将接近69万亿元

本报北京12月25日电 （记者邱超奕）记者从中央企业负责人会议上获悉：截至11月底，超过七成中央企业实现净利润正增长，有6家央企净利润超过500亿元，39家企业净利润超百亿元，24家企业净利润增长超过25%，43家企业净利润增长超过10%，有望实现全年效益整体正增长。
今年以来，中央企业科技创新投入持续加大，防范化解重大风险有力有效。1—11月，中央企业研发经费同比增长25.2%，预计全年研发投入强度将达到2.5%的目标。截至11月底，中央企业平均资产负债率降至65%，基本完成降杠杆减负债三年收官任务。
预计到今年底，中央企业资产总额将接近69万亿元，比“十二五”末增长45%。“十三五”期间，中央企业营业收入、净利润、劳动生产率年均分别增长5.6%、8.9%、7.8%，进入世界500强的中央企业达到48家。
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