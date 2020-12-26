海南洋浦港 真是不一样

今年6月1日，《海南自由贸易港建设总体方案》正式发布，仅过了两天，包括洋浦经济开发区在内，肩负着海南自贸港建设探索之路的11个海南省重点园区集中挂牌。6月4日，洋浦即为海南自贸港“船籍港”政策落地后的第一艘船舶“中远海运兴旺”号举行颁证仪式。“作为海南第一个保税港区、自贸港的首批重点园区，我们要通过改革创新，让洋浦开放之门越开越大！”洋浦经济开发区工委书记周军平说。
去年7月，海南省委、省政府对洋浦、海口江东、三亚崖州、博鳌乐城4个园区实施“一园一策”。今年4月，海南又以地方人大立法的形式对包括以上4个新区在内的10个重点园区进一步下放省级审批权。在此基础上，洋浦实施了“容缺审批”“即审即退（税）”等40项旨在优化营商环境、提高通关效率的改革举措。
“我们都没跑过一趟洋浦，3个工作日就办下了首张‘中国洋浦港’的船籍证。洋浦真是不一样了！”洋浦经济开发区管委会和海南海事局等主动作为，中远海运特种运输股份有限公司副总经理董宇航在广州就确认领到了证。
“发展从来不能坐等，我们靠政策让船东公司享受到退税，船东公司也为我们带来了发展新机遇。”周军平充满信心。
“中远海运兴旺”号起航的同一天，洋浦经济开发区内，海南逸盛石化有限公司生产PET（涤纶树脂）切片的新生产线正式投产。而就在几个月前，公司行政部经理李世峰还愁眉不展：上游原料少且贵，下游销不动价还跌，公司经营困难。可没多久，他脸上就有了笑容。
洋浦服务企业，屡出新招。合计免抵出口退税额580多万元；补贴企业出口“散改集”，每个集装箱补100元，一年4万标箱，总共400多万元；给复工复产返岗人员生活补贴；允许缓交社保，减轻企业现金流压力；促成开发区内的海南炼化第二套芳烃生产装置复产，为逸盛石化提供原料……
“船籍港”政策落地见效，李世峰笑得更舒心了。“我们的PET产品，有一半是出口。之前因为洋浦港外贸航线才8条，只能先拉到广州进行集装箱拼装。自贸港政策在洋浦落地后，凡来这里的船符合条件的还能加注保税油，成本大大降低。折换成我们货主单位的运费，每年至少减少60%以上。”目前，海南逸盛PTA（精对苯二甲酸）二期已签约落地洋浦。
改革举措扎实落地。今年1至11月，海南洋浦港口吞吐量5221.18万吨，同比增长14.8%，完成90.17万个标准集装箱，同比增长45%。
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