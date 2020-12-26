前11月全国新增减税降费23673亿元

本报北京12月25日电 （记者王观）国家税务总局最新数据显示，2020年1-11月，全国累计新增减税降费23673亿元。其中，今年出台的支持疫情防控和经济社会发展税费优惠政策新增减税降费16408亿元，去年年中出台政策在今年翘尾新增减税降费7265亿元。

“自产农产品免征增值税等一系列税收优惠政策直接减轻了生产经营成本，截至目前仅增值税我们就享受了1868万余元的税收优惠，帮助我们克服了疫情的不利影响。”山西巨鑫伟业农业科技开发有限公司总经理籍浩说。

“截至目前，我们已享受高新技术企业税收优惠164万元，研发费用加计扣除享受税收优惠87万元，另外还有近50万元的社保费减免。今年在研发上投入5G新技术后，还会享受到更多税收优惠政策红利。”万里交通科技集团股份有限公司总经理张培说，减税降费让企业有更多资金用于新技术的研发应用，增强了市场竞争力，降低了经营风险。

北京国家会计学院教授李旭红认为，税务部门深入贯彻落实减税降费政策，有利于降低企业成本、增加现金流、提高创新收益，加快企业动能转换，提升创新型企业发展速度。

“网上办”“线上办”“码上办”“掌上办”……今年以来，税务部门积极推行“非接触式”办税缴费，不断提升办税便利性和需求响应及时性，最大程度方便纳税人缴费人。

国家税务总局数据显示，截至今年11月，“非接触式”办税缴费服务事项已达211项，90%以上的主要办税缴费服务事项实现了网上办理，全国累计办理主要涉税业务中“非接触式”办理的占比已近九成，纳税人缴费人对网上办税缴费的满意度达97.3%。

“有了‘码上办’，相当于手里握着个办税厅，随时随地都能进厅办税，太方便了！”近日，纳税人王希智首次使用“码上办”成功办理了增值税申报更正业务。据了解，“码上办”是济南市税务局建立的云端办税服务厅，融合线上线下服务资源，引入图片、文字、音视频等更加灵活丰富的新媒体服务功能，充分满足纳税人办税缴费便利化需求。

国家税务总局收入规划核算司司长蔡自力表示，税务部门将进一步抓好各项税费优惠政策的落实，切实提高政策落实的针对性、实效性，以更扎实举措落实好纾困惠企各项减税降费政策，更好服务“六稳”“六保”大局。

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