中国制造强国发展指数位居第四

据新华社北京12月25日电 （记者彭韵佳）中国工程院等机构于25日发布《2020中国制造强国发展指数报告》。《报告》显示，2019年中国制造强国发展指数位居第四，属第三阵列。

“制造强国发展指数由规模发展、质量效益、结构优化、持续发展4个分项数值构成，能综合反映一国制造业的发展水平。”中国工程院副院长钟志华介绍，基于世界银行、世界贸易组织等机构的最新数据，中国工程院制造强国战略研究课题组利用制造强国评价指标体系，对9个国家进行制造强国发展指数测算。

“这几年中国制造强国发展指数在进步，与发达国家差距在缩小。”中国工程院院士朱高峰说，自2012年至2019年，中国、美国、德国等5个国家制造强国发展指数呈现增长态势，中国增长最为明显，增长数值为18.53个点。

《报告》显示，2019年，中国、美国、德国、日本等9个国家制造强国发展指数排名及所处阵列相较2018年均未发生变化。美国制造强国发展指数持续高于各国，处于第一阵列，综合优势突出；德国、日本稳居第二阵列，相对优势明显；中国、韩国、法国、英国处于第三阵列，中国居前。

《 人民日报 》（ 2020年12月26日 03 版）

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