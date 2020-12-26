银保监会：保险公司不得任意扩展服务范围

本报讯（实习记者 鹿杨）为进一步规范责任保险经营行为，保护责任保险活动当事人合法权益，银保监会昨天对外发布《责任保险业务监管办法》（以下简称《办法》）并答记者问，银保监会有关部门负责人对规范责任保险的保险责任和保险服务做出进一步解释，并指出保险公司提供保险服务应以降低赔付风险为主要目的，避免任意扩展服务范围。

近年来，责任保险市场规模不断扩大，经营能力不断提高，服务经济社会和辅助社会治理作用逐步显现。但是，责任保险快速发展的同时，也存在边界不断扩大、社会理解偏差、市场行为不规范、保险服务性质及形式有待规范等问题。

《办法》还规定，保险公司提供保险服务应以降低赔付风险为主要目的，遵循合理性、必要性原则，并严格按照会计准则进行账务处理。这一方面有利于避免保险公司任意扩展服务范围，通过保险服务套取费用或从事其他违法违规行为；另一方面有利于避免保险公司账务处理不规范，影响数据准确性。

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