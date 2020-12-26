发展指数报告：我国制造业整体提升最快

原标题：我国制造业整体提升最快

本报讯（记者 张航）中国工程院昨天发布《2020中国制造强国发展指数报告》。报告显示，从2012年至2019年各国制造强国发展指数变化情况来看，我国成为制造业主要国家中整体提升最快的国家。

《2020中国制造强国发展指数报告》基于制造强国评价指标体系，结合世界银行、世界贸易组织等权威机构的最新统计数据，分别测算了美国、德国、日本、英国、法国、韩国、印度、巴西和中国9个主要制造业国家的2019年度制造强国发展指数。

报告显示，从我国各分项指数来看，“规模发展”仍是我国制造强国进程中的主要支撑力。从制造业核心竞争力来看，我国仍未迈入“制造强国第二阵列”，高质量转型发展之路任重道远。另外，我国成为各国中唯一实现“质量效益”分项数值持续增加的国家，但因绝对差距明显且提升幅度较小，质量效益在长时间内仍是我国制造业的最大弱项。报告建议，“十四五”时期我国要坚定不移建设制造强国，持续推动实现由制造大国向制造强国转变。

中国工程院昨天还发布了《中国制造业重点领域技术创新绿皮书—技术路线图（2019）》。“制造业重点领域技术路线图”自2015年开始，两年滚动发布一次。72位院士、500多位专家深入调研我国重点产业技术领域发展现状，密切跟踪全球产业技术最新进展，认真梳理各个领域存在的短板基础上，对企业技术需求和各领域技术创新发展目标、关键环节、关键材料、关键装备等进行细致修订，形成2019年版技术路线图。根据路线图，预计到2025年，我国通信设备、先进轨道交通装备、输变电装备、纺织技术与装备、家电产业五个优先发展方向将整体步入世界领先行列，成为技术创新的引导者。

专家解读

中国制造强国发展指数位居第四

中国工程院等机构于25日发布《2020中国制造强国发展指数报告》。《报告》显示，2019年中国制造强国发展指数位居第四，属第三阵列。

“制造强国发展指数由规模发展、质量效益、结构优化、持续发展四个分项数值构成，能综合反映一国制造业的发展水平。”中国工程院副院长钟志华介绍，“这几年中国制造强国发展指数在进步，与发达国家差距在缩小。”

中国工程院院士朱高峰说，自2012年至2019年，中国、美国、德国等5个国家制造强国发展指数呈现增长态势，中国增长最为明显，增长数值为18.53个点。《2020中国制造强国发展指数报告》显示，2019年，中国、美国、德国、日本等9个国家制造强国发展指数排名及所处阵列相较2018年均未发生变化。美国制造强国发展指数持续高于各国，处于第一阵列，综合优势突出；德国、日本稳居第二阵列，相对优势明显；中国、韩国、法国、英国处于第三阵列，中国居前。

中国工程院院士单忠德介绍，为持续推动实现由制造大国向制造强国转变，要保持制造业比重基本稳定，持续促进优质要素资源向制造业有效集聚。新华社记者 彭韵佳（据新华社北京12月25日电）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)