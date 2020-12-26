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央行减免征信报告查询费用近10亿元

小微企业受益占比近60%

吴雨 申铖

2020年12月26日09:08  来源：新华社
 

　　新华社北京12月25日电（记者 吴雨 申铖）中国人民银行副行长陈雨露25日介绍，截至目前，央行征信系统已累计减免征信报告查询费用近10亿元，其中小微企业受益占比近60%，涉及270多万家小微企业。

　　“促进小微企业融资，最根本是要解决信息不对称难题。”陈雨露在当日举行的国务院政策例行吹风会上表示，征信是解决或者缓解信息不对称问题的一个重要手段。从数据来看，人民银行征信系统征信查询的总量中，小微企业占比达60%，是征信系统最大的受益者。

　　陈雨露认为，应运用区块链、大数据等技术，以市场化手段推动征信机构实现互联互通和信息共享，为建立企业信用状况综合评价体系创造条件。同时，继续坚持高水平对外开放，通过鼓励开放竞争增加高水平征信供给，提升本土征信机构的国际竞争力。

　　为帮助供应链上的小微企业融资，人民银行从2013年开始建立应收账款融资服务平台，为小微企业开展线上供应链融资提供信息确权登记服务。陈雨露介绍，今年以来，该平台已促成中小微企业融资近2万亿元，超额完成了全年8000亿元的目标任务。

　　此外，针对近期出现个别信用债违约的情况，陈雨露表示，目前市场已经恢复稳定，投资者也趋于理性。债券违约是债市打破刚性兑付的一种现象，但同时要高度警惕违约企业发生虚假信息披露，或欺诈发行甚至是恶意“逃废债”等违法违规行为。

　　他表示，下一步，人民银行将会同相关部门落实监管职责，进一步加强债券市场的法治建设，强化市场纪律，严厉打击各种违法违规行为。同时，强化债券市场信息披露要求，完善信用约束机制和信用评级体系。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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