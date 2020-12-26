央行发放第二张个人征信业务许可

新华社北京12月25日电（记者吴雨）中国人民银行25日对外宣布，批准朴道征信有限公司个人征信业务许可。这是继百行征信有限公司之后，第二家拿到牌照的个人征信机构。人民银行表示，此举是为增加征信有效供给、积极推进我国征信业市场化发展作出的决定。
“征信经营的是信息，涉及人民信息权益维护问题。一定要把信息安全和权益保护放到首位。”人民银行副行长陈雨露在25日举行的国务院政策例行吹风会上表示，人民银行将把为金融经济活动提供服务、用于判断企业和个人信用状况的信息服务，全部纳入征信监管，实行持牌经营。要深化供给侧结构性改革，引导民营资本和社会力量有序发展市场化的征信机构。
“既要讲究征信服务的共享，又要严格保护好信息的安全。”陈雨露强调，要切实加强对征信信息的保护，特别是个人征信信息的保护。
人民银行表示，将继续坚持市场化、法治化和科技化的发展方向，推进征信业供给侧结构性改革，为国家经济社会高质量发展作出贡献。
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