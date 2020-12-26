前11个月国有企业营业总收入同比增长0.8%

新华社北京12月25日电（记者申铖）财政部25日发布数据显示，前11个月，全国国有及国有控股企业营业总收入达556124.8亿元，同比增速达0.8%，较前10个月提高0.6个百分点，国有企业经济运行稳步改善。

数据显示，前11个月，国有企业营业总成本达540211.3亿元，同比增长1.7%；国有企业利润总额达29863.1亿元，同比下降6.1%，较前10个月降幅收窄3.9个百分点。

从单月数据来看，11月份，国有企业营业总收入同比增长6%，总成本同比增长3.8%，利润总额同比增长38.9%。

截至11月末，国有企业资产负债率为64.5%，较去年同期提高0.2个百分点。

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