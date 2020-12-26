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商务部：促进内外贸一体化 建设高水平开放平台

2020年12月26日17:54  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京12月26日电 （栗翘楚）12月26日，全国商务工作电视电话会议在京召开。会议总结2020年商务工作，分析形势，部署2021年重点工作。胡春华副总理出席会议并讲话。商务部党组书记、部长王文涛作工作报告。

会议指出，今年以来，商务发展回稳向好、好于预期。消费稳步复苏，新业态新模式蓬勃发展。外贸再创新高，结构进一步优化。利用外资逆势增长，大项目稳步推进。对外投资有序发展。多双边经贸合作取得新突破。

会议认为，一年来， 商务部实施八大行动计划，推进“6+1”重点工作，推动商务高质量发展，各项工作扎实开展。

一是坚决落实中央疫情防控部署，保障生活必需品供应，推动复工复产复商复市，开展国际抗疫合作，加强境外企业项目疫情防控。二是促进消费回补和潜力释放，提升城市消费，扩大农村消费，发展服务消费，狠抓商品消费。三是全力稳住外贸外资基本盘，出台支持政策，推动贸易创新发展，提高利用外资水平，加快推进自贸区港建设。四是深入推进“一带一路”经贸合作，稳步推进重大项目和园区建设，加强风险管控，讲好“一带一路”故事。五是持续深化多双边经贸合作，积极参与全球经济治理，推进自贸区建设，有力有效应对中美经贸摩擦，发展与各国各地区经贸关系。六是深入开展商务扶贫，电商扶贫、家政扶贫、对外劳务扶贫、产业扶贫、边贸扶贫等成效明显，为打赢脱贫攻坚战作出了贡献。

会议表示，2020年的成绩实现了“十三五”商务发展圆满收官。五年来，我国商务发展取得新的历史性成就，消费大国地位彰显，贸易大国地位巩固，利用外资大国地位提升，对外投资大国地位稳定，全球经济治理能力提高。

会议明确，全国商务系统明年要紧紧围绕构建新发展格局抓好以下工作：

在促进畅通国内大循环方面，扭住供给侧结构性改革这条主线，注重需求侧管理，立足扩大内需战略基点，激发消费潜力，建设现代商贸流通体系，打通内循环堵点，促进形成强大国内市场。提升传统消费能级，加快培育新型消费，搭建消费升级平台，优化流通网络布局，培育壮大流通主体。在促进畅通国内国际双循环方面，坚持实施更大范围、更宽领域、更深层次对外开放，充分利用国内国际两个市场两种资源，促进内需和外需、进口和出口、引进外资和对外投资协调发展。稳住外贸外资基本盘，深化“一带一路”经贸合作，促进内外贸一体化，建设高水平开放平台，加强多双边经贸合作。

(责编：栗翘楚、刘阳)
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