能源结构优化升级（“十三五”，我们这样走过）

60%以下——2018年，我国煤炭消费比重历史性地降至60%以下，并且提前两年完成煤电超低排放和节能改造目标任务；

100亿立方米——2017年至2020年，天然气产量连续4年增产超100亿立方米，油气增储上产成效显著；

2亿千瓦——2019年，风电、光伏发电装机容量首次双双突破2亿千瓦，清洁能源发展更“风光”……

习近平总书记指出，发展清洁能源，是改善能源结构、保障能源安全、推进生态文明建设的重要任务。“十三五”以来，我国加快调整能源结构，减少煤炭消费、稳定油气供应、大幅增加清洁能源比重。2019年，我国非化石能源占一次能源消费比重达15.3%，提前一年完成“十三五”规划目标任务。

——结构优化，能源供应更多元。

今年5月9日至8月16日，国家电网青海省电力公司对三江源地区连续100天全部使用清洁能源供电，刷新了全清洁能源供电的世界纪录，由此可减少燃煤消耗6.1万吨，减少二氧化碳排放16.6万吨。

水流奔涌而下、风机呼呼转动、光伏板熠熠生辉……“十三五”以来，我国可再生能源装机规模年均增长约12%，水电、风电、光伏发电装机容量均居世界首位；截至2019年，煤电装机占全国电力总装机容量的比例为51.95%，较2015年下降7.05个百分点。能源供应体系正由以煤炭为主向多元化转变，可再生能源逐步成为新增电源装机主体。

供应更多元，布局更优化。“十三五”以来，清洁能源开发从资源集中地区向负荷集中地区推进，集中与分散发展并举的格局正在形成。截至今年9月底，中东部及南方地区风电装机占全国风电装机容量比重达31.2%，同比提升1.7个百分点；全国分布式光伏装机占光伏总装机容量比重达32%，同比提升1.2个百分点。油气进口通道不断完善，“十三五”以来，我国西北、东北、西南和海上四大油气进口通道持续推进。

——技术创新，能源利用更高效。

走进位于河北省廊坊市的国家能源集团国华三河电厂，看不见黑烟滚滚，也闻不到刺鼻气味，电厂窗明几净。“通过采用先进节能环保技术进行改造，电厂每年的烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放总量比改造前分别降低了90.4％、50％、90.9％。”电厂副总工程师徐宪龙说。

“十三五”以来，借助先进的节能环保技术，煤炭利用逐步向清洁化方向转变——实现超低排放的煤电机组达到8.9亿千瓦，占煤电总装机容量的86%，我国已建成全球最大清洁煤电供应体系。

与此同时，随着技术创新加速推进，我国可再生能源发电效率不断提高、开发范围持续扩大、经济性显著提升。2016年至2019年，可再生能源发电量年均增长约10%，占全国电力总发电量的比例由25.7%提升至27.9%。风电、光伏等可再生能源已基本具备与煤电等传统能源平价的条件。

在龙源电力安徽龙湖风电场，每台风机上安装了100多个传感器，让它们拥有了灵敏的“触觉”，能够快速感知风速、温度、震动等状况。龙湖风电场场长陈峰告诉记者，在智能物联操作系统帮助下，风机能够实现故障预知、效能预警等功能，“同等风速条件下，年发电量可提升300余万千瓦时，运营成本降低700余万元。”

——替代加速，清洁能源利用更普及。

霞光下，一片片光伏板覆盖在京雄城际铁路雄安站顶棚，好似波光粼粼。光伏屋顶收集的能源，能够满足车站20%的用电需求。

绿色建筑、绿色交通、清洁供暖……“十三五”以来，清洁能源利用新方式大规模推广，持续促进能源转型升级。

绿色交通加速发展。我国新能源汽车成交量连续5年位居全球第一，累计推广量超过480万辆，占全球一半以上。截至今年10月底，我国各类充电桩保有量达149.8万个，公共充电桩数量位居全球首位。

以气代煤有序推进。“前几年，掏炉灶，掏炉灰，满手满脸都是灰；如今用上天然气，再也不用把火烤，再也烧不坏新棉袄……”说起“气代煤”，家住河北霸州市的一位老大爷高兴地编起了顺口溜。2017年以来，我国北方农村地区因地制宜推进煤改气、煤改电和可再生能源供暖，重点地区农村清洁取暖率已达71%。

日前，我国宣布将采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。白鹤滩水电站加快建设，页岩油气加速勘探开发，清洁油品拓展来源，自主核电建设提速，地热能、生物质能开发利用技术逐步突破……“十四五”时期，能源清洁低碳安全高效利用将持续推进，美丽中国新画卷正徐徐展开！

《 人民日报 》（ 2020年12月27日 01 版）

(责编：胡永秋、岳弘彬)