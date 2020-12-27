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中国一汽 创新擦亮自主品牌（“十三五”各地经济社会发展新亮点）

截至12月25日，红旗汽车年销量超20万辆，同比增长100%

本报记者  孟海鹰  李家鼎

2020年12月27日05:08  来源：人民网－人民日报
 

　　全新电动化智能网联技术平台、高功率氢燃料电池发动机，红旗等品牌的纯电动SUV、豪华商务轿车、超级跑车、无人驾驶小巴士……走进中国一汽集团研发总院展览厅，最新科技创新成果、最新款式整车产品映入眼帘。

　　截至12月25日，红旗汽车年销量超20万辆，同比增长100%，这是红旗汽车销量自2018年突破3万辆、2019年突破10万辆以来实现的又一历史新高。

　　“上一次来一汽还是9年前，这次来看了以后，感到眼前一亮，今非昔比啊！”今年7月23日下午，正在长春考察调研的习近平总书记来到一汽集团研发总院，一路走过来，倍感欣慰。

　　进入新时代，一汽集团大力改革，聚焦核心技术研发，塑造品牌形象，成长为位居世界500强企业前列的汽车制造企业。

　　“胜利，你的红旗汽车造得咋样了，怎么街上跑的越来越少？”尽管时隔14年，一汽工程师路胜利仍对2006年的一次大学同学聚会刻骨铭心。同学半开玩笑的话语，让路胜利一时无言反驳，心里憋了一口气。

　　2002年，路胜利从吉林大学汽车工程学院毕业后进入一汽工作，成为一名红旗汽车研发工程师。当时的一汽，正面临转型阵痛。直到2016年，红旗整车全年销量仅为4815辆，不及主流合资品牌一款车型的月销量。

　　“市场化的新课题面前，红旗汽车发展曾遭遇挫折和困顿。”一汽集团董事长徐留平说，“唯有深化改革，才能加速一汽的创新和发展；唯有自主创新，才能加速红旗汽车振兴。”

　　改革创新从机制革新开始。2016年11月，红旗品牌从一汽轿车股份有限公司剥离，由一汽集团总部直接运营。“举全集团之力打造红旗品牌。”一汽研发总院整车开发负责人侯国政说。

　　此后，一汽集团着力重塑组织架构，成立了产品规划及项目部、研发总院、造型设计院、新能源开发院、智能网联开发院，形成研发体系；以长春为红旗品牌的全球研发总部，并在国内外设立分院，形成全球研发布局。

　　“像这辆红旗‘E—HS9’，是一款纯电动大型SUV轿车，集合了四大量产首发技术，仅用了28个月就从方案变成了现车，这在国际汽车行业也是罕见的。”一汽集团采购部副总经理蒋文虎说，这得益于一汽集团形成了高效的开发流程。

　　“从上世纪90年代到本世纪初，红旗乘用车的底盘、架构、操作系统等核心技术都是外国的，我们自身的创新潜力没有很好激发出来。”路胜利说，2008年，一汽决定推出一款全新自主研发的C级轿车，以适应市场需求。他自告奋勇加入了开发团队。

　　经过5年攻坚，2013年5月，一款名为“H7”的红旗轿车正式上市，背后是整车全领域、平台与车型同步的深度自主研发。侯国政介绍，“H7”整车主要技术指标国内先进，部分性能达到国际水平。

　　如今的一汽集团，坚持全球化研发布局，充分利用国内外优势人才、优势资源、优势环境，在新平台、新智能、新能源、新动力、新材料、新工艺等领域深入推进科技创新。近5年来，一汽集团累计申报专利8220件，其中2019年申报2927件，同比增长100.8%。今年前11个月，一汽累计销售整车339.8万辆，同比增长7.7%。

　　“习近平总书记叮嘱我们‘一定要把关键核心技术掌握在自己手里，要立这个志向，把民族汽车品牌搞上去’。这为我们增添了强大动力，也坚定了我们走自主创新之路的决心和信心。”徐留平说。

　　“十四五”时期一汽集团技术规划目标已经明确：全面创新驱动、突破关键核心技术，全力构建创新生态圈，力争科技创新能力达到中国领先、世界一流。


　　《 人民日报 》（ 2020年12月27日 01 版）
(责编：胡永秋、岳弘彬)
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