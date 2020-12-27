2021年商务工作要干这些事

新华社北京12月26日电（记者于佳欣、王雨萧）2021年，商务部将出台一系列举措，进一步激发消费潜力，促进形成强大国内市场，并将坚持实施更大范围、更宽领域、更深层次对外开放。

这是商务部于26日召开的全国商务工作电视电话会议释放的信息。会议指出，尽管面对严峻复杂的国际形势特别是新冠肺炎疫情严重冲击，我国稳住外贸外资基本盘，推动消费回升，实现了商务发展回稳向好、好于预期。

具体来说，消费稳步复苏，新业态新模式蓬勃发展。外贸再创新高，结构进一步优化。利用外资逆势增长，大项目稳步推进。对外投资有序发展。多双边经贸合作取得新突破。

会议表示，“十三五”商务发展圆满收官，我国消费大国地位彰显，贸易大国地位巩固，利用外资大国地位提升，对外投资大国地位稳定，全球经济治理能力提高。

会议明确，明年要紧紧围绕构建新发展格局抓好以下工作。在促进畅通国内大循环方面，扭住供给侧结构性改革这条主线，注重需求侧管理，立足扩大内需战略基点，激发消费潜力，建设现代商贸流通体系，打通内循环堵点，促进形成强大国内市场。提升传统消费能级，加快培育新型消费，搭建消费升级平台，优化流通网络布局，培育壮大流通主体。

在促进畅通国内国际双循环方面，坚持实施更大范围、更宽领域、更深层次对外开放，充分利用国内国际两个市场两种资源，促进内需和外需、进口和出口、引进外资和对外投资协调发展。稳住外贸外资基本盘，深化“一带一路”经贸合作，促进内外贸一体化，建设高水平开放平台，加强多双边经贸合作。

根据会议，商务部还将加强生活必需品保供，继续做好对外抗疫援助，管理好防疫物资出口，做好重大展会、活动防疫工作。

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