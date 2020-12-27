人民网>>财经

非化石能源占一次能源消费比重超百分之十五

能源结构优化升级（“十三五”，我们这样走过）

本报记者  丁怡婷  寇江泽

2020年12月27日09:02  来源：人民网－人民日报
 

　　60%以下——2018年，我国煤炭消费比重历史性地降至60%以下，并且提前两年完成煤电超低排放和节能改造目标任务；

　　100亿立方米——2017年至2020年，天然气产量连续4年增产超100亿立方米，油气增储上产成效显著；

　　2亿千瓦——2019年，风电、光伏发电装机容量首次双双突破2亿千瓦，清洁能源发展更“风光”……

　　习近平总书记指出，发展清洁能源，是改善能源结构、保障能源安全、推进生态文明建设的重要任务。“十三五”以来，我国加快调整能源结构，减少煤炭消费、稳定油气供应、大幅增加清洁能源比重。2019年，我国非化石能源占一次能源消费比重达15.3%，提前一年完成“十三五”规划目标任务。

　　——结构优化，能源供应更多元。

　　今年5月9日至8月16日，国家电网青海省电力公司对三江源地区连续100天全部使用清洁能源供电，刷新了全清洁能源供电的世界纪录，由此可减少燃煤消耗6.1万吨，减少二氧化碳排放16.6万吨。

　　水流奔涌而下、风机呼呼转动、光伏板熠熠生辉……“十三五”以来，我国可再生能源装机规模年均增长约12%，水电、风电、光伏发电装机容量均居世界首位；截至2019年，煤电装机占全国电力总装机容量的比例为51.95%，较2015年下降7.05个百分点。能源供应体系正由以煤炭为主向多元化转变，可再生能源逐步成为新增电源装机主体。

　　供应更多元，布局更优化。“十三五”以来，清洁能源开发从资源集中地区向负荷集中地区推进，集中与分散发展并举的格局正在形成。截至今年9月底，中东部及南方地区风电装机占全国风电装机容量比重达31.2%，同比提升1.7个百分点；全国分布式光伏装机占光伏总装机容量比重达32%，同比提升1.2个百分点。油气进口通道不断完善，“十三五”以来，我国西北、东北、西南和海上四大油气进口通道持续推进。

　　——技术创新，能源利用更高效。

　　走进位于河北省廊坊市的国家能源集团国华三河电厂，看不见黑烟滚滚，也闻不到刺鼻气味，电厂窗明几净。“通过采用先进节能环保技术进行改造，电厂每年的烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放总量比改造前分别降低了90.4％、50％、90.9％。”电厂副总工程师徐宪龙说。

　　“十三五”以来，借助先进的节能环保技术，煤炭利用逐步向清洁化方向转变——实现超低排放的煤电机组达到8.9亿千瓦，占煤电总装机容量的86%，我国已建成全球最大清洁煤电供应体系。

　　与此同时，随着技术创新加速推进，我国可再生能源发电效率不断提高、开发范围持续扩大、经济性显著提升。2016年至2019年，可再生能源发电量年均增长约10%，占全国电力总发电量的比例由25.7%提升至27.9%。风电、光伏等可再生能源已基本具备与煤电等传统能源平价的条件。

　　在龙源电力安徽龙湖风电场，每台风机上安装了100多个传感器，让它们拥有了灵敏的“触觉”，能够快速感知风速、温度、震动等状况。龙湖风电场场长陈峰告诉记者，在智能物联操作系统帮助下，风机能够实现故障预知、效能预警等功能，“同等风速条件下，年发电量可提升300余万千瓦时，运营成本降低700余万元。”

　　——替代加速，清洁能源利用更普及。

　　霞光下，一片片光伏板覆盖在京雄城际铁路雄安站顶棚，好似波光粼粼。光伏屋顶收集的能源，能够满足车站20%的用电需求。

　　绿色建筑、绿色交通、清洁供暖……“十三五”以来，清洁能源利用新方式大规模推广，持续促进能源转型升级。

　　绿色交通加速发展。我国新能源汽车成交量连续5年位居全球第一，累计推广量超过480万辆，占全球一半以上。截至今年10月底，我国各类充电桩保有量达149.8万个，公共充电桩数量位居全球首位。

　　以气代煤有序推进。“前几年，掏炉灶，掏炉灰，满手满脸都是灰；如今用上天然气，再也不用把火烤，再也烧不坏新棉袄……”说起“气代煤”，家住河北霸州市的一位老大爷高兴地编起了顺口溜。2017年以来，我国北方农村地区因地制宜推进煤改气、煤改电和可再生能源供暖，重点地区农村清洁取暖率已达71%。

　　日前，我国宣布将采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。白鹤滩水电站加快建设，页岩油气加速勘探开发，清洁油品拓展来源，自主核电建设提速，地热能、生物质能开发利用技术逐步突破……“十四五”时期，能源清洁低碳安全高效利用将持续推进，美丽中国新画卷正徐徐展开！


　　《 人民日报 》（ 2020年12月27日 01 版）
(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

国家统计局：11月份国民经济恢复态势持续显现　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的宏观经济数据显示，11月份，各地区各部门全面贯彻落实党的十九届五中全会精神，深入推进统筹疫情防控和经济社会发展工作，着力落实“六稳”“六保”任务，工业服务业继续回升，投资消费不断改善，就…【详细】

财经

国家统计局：11月份社会消费品零售总额增长5.0%　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，社会消费品零售总额39514亿元，同比增长5.0%，增速比上月加快0.7个百分点。其中，除汽车以外的消费品零售额35497亿元，增长4.2%。 1—11月份…【详细】

财经

国家统计局：11月份规模以上工业增加值增长7.0%　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，规模以上工业增加值同比实际增长7.0%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），增速较10月份加快0.1个百分点。从环比看，11月份，规模以上工业增加值比上月增…【详细】

财经

国家统计局：中国经济具有强大韧性和潜力　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2020年11月份国民经济运行情况。国家统计局新闻发言人付凌晖表示，11月份国民经济运行延续恢复态势，生产和需求继续回升，就业保持总体稳定，市场发展活力在增强，民生保…【详细】

财经

税费“减法”换效益“加法” 民营企业跑出“加速度”　　编者按：国家税务总局最新数据显示，2020年前三季度，全国新增减税降费累计超过2万亿元。随着各项宏观政策的加力提效，我国企业销售收入增速总体呈现逐季回升向好的态势。作为观察经济运行的“一扇窗”，税收大数据既能反映经济运行总体情况，也能助力市…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved